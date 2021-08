Desde Medellín, Maluma presentó un adelanto de lo que será su nueva canción

Cantante colombiano Maluma. Foto: @Maluma

A través de su cuenta de Instagram el ‘Pretty Boy, Dirty Boy’ dio a conocer un adelanto de lo que será el video de su nuevo tema, el cual tiene como escenario de producción el aeropuerto de Medellín.

En su red social, Maluma publicó un video en el que aparece muy elegante, y a las afueras de su jet privado, en donde cuenta, “estamos haciendo un video desde el Olaya, el aeropuerto poniendo la nueva en el mapa”.

Asimismo, en esta publicación el cantante junto a sus colaboradores canta una parte de lo que será el coro del nuevo tema:

Por su parte, en un post de Instagram Kapla & Miky le agraceden al artista, indicando: “Gracias a @maluma x poner la nueva en el mapa, seguimos apretando, lo que paso ayer fue increíble, agradecidos con dios por todo lo que nos está permitiendo.”

Por su parte, los seguidores del colombiano han logrado que esa publicación tengas más de 3 millones de reproducciones, además, han dejado cientos de mensajes de apoyo a su nuevo trabajo discográfico.

“Que duro que estés apoyando los nuevos talentos”, “Dios de dioses”, “Todo eso es mio?” y “Las exentrisidades de Medellín”, son algunos de los comentarios a la publicación del cantante paisa, recordado por su temas ‘Farandulera’, ‘Obsesión’, y ‘La temperatura’.

Generalmente, cada canción que el nacido en Medellín lanza al mercado viene acompañado de una fuerte campaña de publicidad previa en sus redes, una estrategia que, sumado a su talento y estilo, hacen que cada tema sea de antemano un éxito y esta no podía ser la excepción.

Sin embargo, no todo fue noticia buena, pues a esta publicación también se le sumaron bastantes comentarios negativos acerca de su actitud, la cual no fue bien vista, ya que se le ve con un trago en mano y su forma de expresarse distinta para dar a conocer su nuevo sencillo.

Algunos, en los comentarios expresaron que el cantante carece de humildad y sencillez a la hora de hablar de su tema músical y dirigirse a sus seguidores.

“Igual su música formas video nada que ver”, “No soporto tanta lamboneria de ese tipo ni que fuera tan importante es un crecido” y “la plata no es la que da clase mi hijo se llama humildad”, fueron las críticas a la publicación del artista.

“Me cuestioné si debía seguir en la música”: Maluma habla sobre las frustraciones y dificultades de su carrera

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, es uno de los artistas colombianos con más reconocimiento internacionalmente. Como pocos en su medio, el reggaetonero ha logrado colaborar con icónicos personajes como la mismísima Madonna. Sin embargo, no siempre ha sido color de rosa para el cantante.

Después de una nutrida carrera de más de diez años, el cantante, en colaboración con Sony Music, lanzó una miniserie en la que se documentó la creación del mixtape ‘7 Días en Jamaica’. El proyecto musical, grabado en la paradisiaca isla del Caribe, pretende mostrar el verdadero ‘Juancho’ por medio de novedosos sonidos extraídos de la cotidianidad de la isla.

Sin embargo, el cantante se muestra saturado de los gajes de la fama e, incluso, mencionó haber pensado en dejar de hacer música después de muchos años de esfuerzo por convertirse en uno de los máximos referentes del género.

“Necesitaba escapar y desconectarme, ya que había trabajado intensamente sin parar en mi carrera durante siete años y llegué a cuestionarme si debía seguir creando música”, aseguró el cantante en un aparte de la miniserie.

Mensaje que compartió en repetidas ocasiones a lo largo de las grabaciones. “Ser artista es un regalo y una maldición al tiempo”, dijo un miembro de su equipo, quien conoce de cerca la vida del cantante.

“Todo eso me ha dejado con ganas de dejarlo todo, con ganas de parar. Necesito reencontrarme con lo que me hace vibrar, que es la música. La música que me gusta hacer y la que le gusta a Juan Luis”, expresó el artista en un aparte.





