Bernardo Baloyes se lesionó a última hora y no pudo debutar en el atletismo de Tokio 2020

Bernardo Baloyes disputaba en Tokio 2020 sus segundas Olimpiadas - Foto: Colprensa

El Comité Olímpico Colombiano (COC) confirmó este lunes 2 de agosto, a través de un comunicado oficial, que Bernardo Baloyes sufrió una lesión de última hora y no podrá debutar en las competencias de atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que tenía programadas.

La organización informó que el cuerpo médico de Colombia le practicó una serie de exámenes al atleta ‘Cafetero’ para determinar su condición física, sin embargo, estos arrojaron que “presenta dolor agudo en la rodilla, el cual se documenta por ecografía una tendinopatía rotuliana, la cual lo incapacita por el grado de dolor para competir”.

Luego del anuncio, Baloyes, de 27 años, no pudo competir unas horas después en la prueba de los 200 metros planos, que estaba programada en la noche. Además, este era una de las cartas destacadas del país para los relevos de 4x400 metros, donde compartía nómina junto a Alejandro Perlaza, Diego Palomeque, Jhon Solis, Carlos Lemos, Raúl Mena y Anthony Zambrano. Esta modalidad, en la rama masculina, se disputará a partir del próximo viernes 6 de agosto con las rondas de eliminación.

El nacido en Isla Fuerte, corregimiento de Cartagena, Bolívar, fue uno de los primeros atletas en asegurar su cupo a Tokio 2020; estas iban a ser sus segundas justas, tras debutar en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, donde participó también en los 200 metros planos. En aquella oportunidad finalizó último en la ronda clasificatoria inicial.

Recordemos que Baloyes, se llevó la medalla de oro (200m) en los Juegos Nacionales 2019, celebrados en Cartagena. Por ese entonces, incluso, superó a Zambrano —hoy en la pelea por una medalla en las Olimpiadas japonesas— marcando un tiempo final de 20.55 segundos.

Adicionalmente, hizo parte de la delegación ‘Cafetera’ en el Mundial de Atletismo de Doha, Qatar, también en el 2019: allí finalizó en la quinta casilla de la prueba preliminar número 5. Y también dijo ‘presente’ en las tres paradas de la Liga Diamante de ese año: en Estocolmo (Suecia) fue quinto, en Roma (Italia) acabó séptimo, y para la válida de Bruselas (Bélgica) terminó en la octava posición.

Si bien Baloyes compitió en el departamento de Antioquia, su ‘casa’ siempre fue Cartagena, como él mismo lo ha manifestado en previas oportunidades. Su infancia no fue sencilla, ya que creció en medio de la pobreza, pero esa condición no le impidió llegar a lo más alto del atletismo nacional: “La vida me daba muchos golpes y me tiraba al abandono, pero mi papá me decía que todo el que lucha y sufre tiene derecho al éxito y eso es lo que me está pasando”, manifestó en diálogo con Caracol Televisión.

ZAMBRANO, POR EL SUEÑO OLÍMPICO:

Tras la polémica eliminación del boxeador Yuberjen Martínez en los cuartos de final del peso mosca masculino, el guajiro Anthony Zambrano es de las únicas esperanzas que le restan al país para soñar con una medalla más en Tokio. El atleta clasificó a la final de los 400 metros planos tras terminar en la segunda posición del heat 1 con un tiempo de 43.93 segundos, nuevo récord nacional y sudamericano, y siendo superado tan solo por el granadino Kirani James (43.88).

La ronda decisiva tendrá lugar el próximo jueves 5 de agosto a las 7:00 a.m. hora colombiana.

Recordemos que, hasta el momento, Colombia acumula tres preseas en Tokio 2020, producto de la plata conseguida por Luis Javier Mosquera en la categoría de 67 kilogramos en el levantamiento de pesas de pesas, y tanto la plata como el bronce de Mariana Pajón y Carlos Ramírez en el BMX respectivamente.

Anthony Zambrano luchará por una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 - Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

SEGUIR LEYENDO: