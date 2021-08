Silvestre Dangond rompió su silencio tras la muerte de su abuelo: “Sentí un descanso”

Silvestre Dangond salió en defensa de su esposa cuando un seguidor sugirió que se veía vieja. Foto: redes

Silvestre Dangond se ha convertido en uno de los referentes de la ‘nueva ola’ del vallenato en Colombia y en el cantante que mayor continuidad ha tenido en los últimos años dentro de este género musical.

Recientemente, el artista nacido en Urumita (La Guajira), habló con el programa ‘Lo sé todo’ sobre diversos temas, uno de ellos fue el impacto de la pandemia en su carrera musical, así como las pausas forzadas que tuvo que hacer por las restricciones impuestas y su pensamiento sobre lo que ha ocurrido en el mundo, un año después.

“Así como van las cosas, no se sabe si van a empeorar, la verdad… de tantos planes que hemos hecho ya lo mejor es desarmar y vivir el día a día, vivir el presente”. También habló sobre las generaciones nacientes en la música vallenata y quiénes lo ayudaron a posicionarse dentro del género y la música colombiana en general.

“Yo también tuve quién me ayudara en mis primeros años de lucha: mi primo Fabián Corrales, Felipe Peláez, Roberth Mesa, quien hoy en día no está con nosotros y que fue mánager de Jorge Celedón. Ellos me apoyaron mucho y aparte muchos amigos también me apoyaron pero hablo desde el mundo del entretenimiento, de la música, ellos me tuvieron en cuenta (…) me dieron la oportunidad, es que la vida se trata de eso”, puntualizando además sobre los problemas del egoísmo que pueden nacer en la vida de los artistas.

“El ego, tarde o temprano, termina traicionándote; entonces lo que menos quiero es comportarme con egoísmo y quiero darle una oportunidad no solamente a los de Music Dreams -su disquera- sino a todos mis colegas con los que últimamente me estoy tropezando en los conciertos”; resaltando que la generación actual de cantantes lleva una sana competencia.

Habló sobre la muerte de su abuelo, don Héctor Guillermo ‘Chiche’ Corrales, quien falleció el pasado 26 de julio a sus 98 años. Confesó que al final de sus días, él estaba sufriendo debido a varias complicaciones en su salud y que, al conocer la noticia, el intérprete de ‘Niégame tres veces’ “sintió un alivio”.

“Ya no veía, ya estaba encogido; es más, me dolió 15 días antes: lo vi y salí muy triste de verlo así (…) yo descansé cuando me dieron la noticia, aparte porque fue ejemplo de un hombre muy fuerte, era muy difícil que a mi abuelo le diera gripa, mi abuelo ni tosía”, manifestó.

Aprovechó para recordar que, al inicio de su carrera artística, él era quien lo regañaba cuando se daba cuenta de que él llegaba tarde a la casa, “le echaba ‘tranca’ a la puerta pa’ dejarme afuera y pa’ que al día siguiente cuando llegara en la mañana no encontrara desayuno”, admitiendo que esos castigos servían ya que, a través de ellos, estaba “dándole formación”.

“Mi abuelo era un hombre muy correcto, y hoy en día le agradezco todos esos regaños… todos esos cuentos se los echo yo a mi hijo pa’ que ellos entiendan por qué yo lo hago”, finalizó el cantante.

<b>Music Dreams Records: su nuevo ‘semillero’ de artistas</b>

Recientemente el artista guajiro anunció la apertura de su nueva disquera, con el fin de ayudar a los talentos que surjan en la música vallenata. Arrancó con una base de seis futuros artistas: Beto Urieles, Mario Fuscaldo, Roland Valbuena, LuisRa Solano, Rafa Roncallo y Fred Quintero son los hombres a quien el intérprete de Urumita asesorará y dará a conocer dentro de la música nacional.

