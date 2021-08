De no creer: la millonaria cifra que ganó Camilo y la familia Montaner con un ‘concierto virtual’

El cantautor venezolano Ricardo Montaner (c), en compañía de sus hijos, los también cantantes Evaluna (2i), Mau y Ricky (d), y de su yerno, el cantante colombiano Camilo (i), posan para foto hoy sdurante una rueda de prensa en Santo Domingo, en la que dan a conocer detalles del concierto "Los Montaner", que ofrecerán el próximo sábado vía streaming, desde el anfiteatro de Altos de Chavón, en la ciudad dominicana de La Romana. EFE/Orlando Barría

Recientemente, la familia Montaner, incluyendo a Camilo Echeverry, hicieron un concierto virtual donde interpretaron lo mejor de cada uno, incluyendo además ‘Amén’, canción interpretada por Evaluna, su pareja, Ricardo Montanter y Mau & Ricky, y que fue lanzada hace menos de un año.

‘Los Montaner Tour’ así se llamó el evento que se llevó a cabo en la República Dominicana y que, pese a las restricciones por cuenta del COVID-19, pudo reunir a 1.000 espectadores de manera presencial; quienes quisieran verlos cantar, debían pagar por su boleta y asistir de manera virtual. Dichas entradas ‘remotas’ fueron vendidas en dos etapas: en la primera tenía un costo de 20 dólares (alrededor de 77 mil pesos colombianos); luego de esa fecha, las boletas pasarían a valer 26 dólares (un poco más de 100 mil pesos colombianos).

En total, fueron 205.320 las pantallas virtuales que se unieron a este concierto; personas de todo el mundo pudieron acceder y disfrutar de este evento de manera virtual. Ya sabiendo la cantidad de dispositivos vinculados y en un escenario donde todos ellos hubieran adquirido las entradas en la primera fase (20 dólares), el total recaudado sería más de cuatro millones de dólares; específicamente US$ 4′106.400 (más de mil quinientos millones de pesos colombianos).

Cabe mencionar que la totalidad de este dinero no irá destinada a los cantantes, pues una parte debió repartirse entre las empresas contratantes tanto de logística como de boletería y montaje del show presencial, así como de la coordinación para que quienes vieron el espectáculo ‘vía streaming’ lo hicieran de manera exitosa, pero más allá de todo lo anterior, la cifra no deja de ser importante.

Por su parte Camilo, lanzó recientemente el video de su canción ‘Millones’, el cual cuenta con más de 67 millones de reproducciones y cerca de 608 mil ‘me gusta’ en YouTube; entretanto que Mau y Ricky compartieron hace un mes en la misma plataforma, el video de ‘3 de la mañana’, sencillo en el que colaboraron Sebastián Yatra y Mora. Actualmente tiene más de 20 millones de vistas.

¿Por qué Ricardo Montaner no puede ir a Venezuela a pesar de tener la nacionalidad?

El artista, cuyo nombre de pila es Héctor Eduardo Reglero Montaner, nació en Argentina, exactamente el 8 de septiembre de 1957 Avellaneda, provincia de Buenos Aires, pero tiene nacionalidad venezolana, pues fue en el vecino país donde vivió gran parte de su vida y forjó su carrera musical. De hecho, también tiene nacionalidad colombiana, otorgada en el año 2012 y, además, le fue concebida la dominicana.

A pesar de que el cantante vivió buena parte de sus años en Venezuela, en la actualidad no se le tiene permitido ingresar allí. Hace 8 años que no ha podido ir debido a la inseguridad que se ha incrementado desde que Nicolás Maduro asumió el poder en aquella nación. A pesar de esto, no ha tenido restricción alguna para manifestarse por todos los medios posibles contra la crisis política, social y económica que vive ese territorio; incluso ha manifestado varias veces que no desaprovecha cualquier oportunidad para enviar comida y otros enseres a amigos y familiares que allí residen todavía.









