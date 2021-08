“Bogotá contra la trata”, la campaña educativa para concienciar sobre la prevención de este delito

En la Terminal de Transporte de Fontibón, donde transitan casi 38 mil personas, a diario, entre migrantes y niños altamente expuestos a ser engañados por redes delincuenciales, se inició la campaña: #BogotáContraLaTrata con el propósito de informar y sensibilizar a los ciudadanos para que reconozcan claramente hechos que pueden hacer parte de este flagelo.

Estas jornadas se seguirán llevando a cabo junto a las demás entidades del Distrito y la Policía, en más de 70 sectores priorizados de la ciudad como el aeropuerto, centros comerciales y lugares de entretenimiento nocturno, entre otros donde se podrían identificar a más víctimas. De esta manera, se busca disminuir los casos relacionados con este delito, pues uno es una tragedia inimaginable para las víctimas y sus familias.

Mientras se desarrollaba la actividad se logró identificar a una víctima, una ciudadana extranjera que al recibir la información se atrevió a contar su situación. Ella estaba en la Terminal buscando la manera de viajar hacia una ciudad costera para escaparse de su pareja quien la estaba extorsionando y la amenazaba con revelar sus fotos y videos íntimos. Este caso es conocido como Sexting.

“Yo en este momento estoy huyendo de mi pareja con el que llevaba viviendo dos años. Desde hace algunos meses se empezó a tornar brusco y me empezó a pegar, me maltrataba física y psicológicamente. Gracias a los vecinos del barrio me logré escapar, pero me llama y dice que va a publicar fotos intimas mías en las redes sociales y que las va a enviar a mi familia y conocidos” agrego la víctima.