Silvestre Dangond lanzó su propia disquera, Music Dreams Records, para apoyar el talento colombiano

Silvestre Dangond, cantante vallenato colombiano. Foto: Colprensa.

El cantante vallenato Silvestre Dangond lanzó oficialmente su propia casa discográfica, Music Dreams Records, este 29 de julio en Bogotá. La casa disquera del urumitero de 41 años nace con la intención del cantante de ayudar a nuevos talentos nacionales.

Dangond es sin duda alguna uno de los intérpretes vallenatos más reconocidos a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en el principal representante del vallenato de la Nueva Ola con éxitos como ‘Materialista’, ‘Cásate Conmigo’ y ‘Cantinero’.

Desde el año 2002, Dangond firmó con Sony Records lanzando su álbum debut ‘Tanto para ti’. Sin embargo, después de tantos años, el colombiano abre su propia casa disquera para abrir el camino de muchos artistas jóvenes nacionales a los que quiere apoyar.

En total, son seis artistas con los que Silvestre emprende esta nueva parte de su carrera profesional como asesor artístico, en la que no solo se encargará de seguir posicionando sus éxitos en las listas musicales, sino que también brindará su apoyo y conocimiento a quienes están detrás de él. Mario Fuscaldo, Beto Urieles, LuisRa Solano, Rafa Roncallo, Fred Quintero y Roland Valbuena, conforman la primera cuota de artistas en los que se ha interesado el urumitero.

Dangond, quien anunció también las nuevas fechas para su gira ‘Las Locuras Torus’, encabezará un gran equipo que busca garantizar el éxito nacional e internacional de esta nueva ola de artistas. Así describió el cantante la materialización de su sueño con Music Dreams Records, “Siempre he llevado este sentimiento en mi corazón. Yo veía el ejemplo de los jugadores de fútbol que cuando se retiran se preparan para ser técnicos de otros jugadores. Así me siento yo, no para retirarme aún, pero para ayudar y guiar a otros artistas y darles la confianza que tanto se necesita en esta industria”.

“El principal objetivo de Music Dreams es hacer música con libertad. Yo quiero darles la libertad a los artistas para que se expresen con la música, sin que vivan lo que yo viví. Que no tengan presión del folclor, del qué dirán, ni de lo que está de moda (...) Quiero aportarles mi experiencia, lo que sé y la experiencia de todo mi equipo”, dijo Dangond en el evento de lanzamiento.

Sobre los artistas que hacen parte del nuevo sello de Silvestre Dangond

Mario Fuscaldo lleva cinco años de carrera artística y ha compartido escenario con varios artistas de renombre como el mismo Silvestre Dangond, Jorge Celedón, Ivan Villazón, Peter Manjarrés, entre otros.

Beto Urieles, por su parte, además de artista es productor, pianista y compositor. Se ha desempeñado como pianista y productor musical de varias bandas colombianas y participó en el último álbum de Diego Torres en la canción “Puedo Ser Yo”.

También está LuisRa Solano, una joven promesa del vallenato quien también se ha dado a conocer en la actuación, participando en novelas como “Diomedes, el cacique de la junta” y “El hijo del Cacique”, basadas en las vidas de Diomedes Diaz y su hijo Martín Elias.

“Quiero ser un trampolín, quiero verlos brillar”, expresó el cantante colombiano.

Rafa Roncallo es considerado uno de los artistas que forma parte de la nueva ola del vallenato. Cuenta en su repertorio con su canción “Lunático”, muy fuerte en plataformas digitales.

Por otro lado, está Fred Quintero, un joven artista vallenato que viene haciendo un trabajo fuerte para dar a conocer sus primeros trabajos musicales.

Finalmente, está Roland Valbuena Jr, un gran colaborador musical de Silvestre. Es compositor, productor y autor de varios éxitos que se destacan dentro de sus colaboraciones, como: ‘Murió el Amor’ de Paola Jara, ‘Justicia’ de Silvestre Dangond ft. Natti Natasha, ‘Gracias a ti’ de Yeison Jimenez y Silvestre Dangond, y ‘Duele Tanto’ de Pipe Peláez ft. Maluma.

Nuevas fechas ‘Las Locuras Tour’

Al igual que muchos otros artistas, Silvestre Dangond se vio obligado a postergar la respectiva gira que tenía planeada para su último álbum ‘Las locuras mías’ debido a la emergencia sanitaria en todo el mundo. Sin embargo, en medio del lanzamiento de su disquera el artista también anunció que ya tiene las fechas para el esperado ‘Las Locuras Tour’ por sus silvestristas.

Las fechas escogidas van desde mediados de 2021 hasta inicios de 2022 e incluyen ciudades como Bogotá, que inicia el 10 de septiembre y, por ahora, toca ciudades como Cali, Cúcuta, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, entre otras.

