Mauricio Ortega avanza a la final de lanzamiento de disco en los Juegos Olímpicos

Mauricio Ortega fue el sexto mejor competidor en el lanzamiento de disco. REUTERS/Dylan Martinez

Mauricio Ortega Girón fue el segundo atleta colombiano en participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Lo hizo este 29 de julio, en la disciplina de lanzamiento de disco.

El nacido en Apartadó (Antioquia) hizo parte del Grupo A de 12 competidores en esta prueba y desde su primera oportunidad demostró que tenía argumentos para avanzar a la fase final.

Cuando lanzó por primera vez, Mauricio Ortega, de 26 años de edad, vio cómo el disco recorrió 61,19 metros, nada mal en comparación con sus rivales. Lo mejor fue que, conforme avanzó la prueba, el colombiano mejoró.

En su segundo lanzamiento, la marca fue de 64,49 metros, por lo que llegó a ubicarse temporalmente en el cuarto lugar, pues luego fue desplazado por el austriaco Lukas Weisshaidinger.

El tercer intento del colombiano, contrario a los dos primeros, no fue el mejor. Puesto que fue un lanzamiento no limpio, por lo que no puntuó.

A la fase final de la prueba avanzan los cuatro mejores de cada grupo, A y B, además de los cuatro competidores con mejores lanzamientos entre ambos grupos (fuera de esos ocho ya clasificados). De ahí que Mauricio Ortega avanzó.

En el Grupo B, solo el eslovaco Kristian Ceh fue el único tuvo un mejor lanzamiento que el colombiano, el lanzar el disco a 65,45 metros. Así, pues, haciendo un balance, Ortega fue el sexto mejor competidor.

Ortega disputará la final de lanzamiento de tiro el sábado 31 de julio a las 6:15 a. m. (hora colombiana).

Historial de registros de Mauricio Ortega (recogido por Revista Olímpica)

- 55,00 metros, Santander de Quilichao, 13 de noviembre de 2012.

- 59,67 metros, Trujillo, Perú, 27 de noviembre de 2013.

- 62,30 metros, Medellín, Colombia, 28 de junio de 2014.

- 64,47 metros, Medellín, Colombia, 9 de mayo de 2015.

- 65,84 metros, Jablonec nad Nisou, Republica Checa, 1 de junio de 2016.

- 65,81 metros, Leiria, Portugal, 30 de julio de 2017.

- 66,30 metros, Barranquilla, Colombia, 29 de julio de 2018.

- 61,92 metros, Doha, Catar, 28 de septiembre de 2019.

- 66,42 metros, Portugal, 21 de diciembre de 2019.

- 70,26 metros, Portugal, 24 de julio de 2020.

