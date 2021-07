El pesista Luis Javier Mosquera reveló qué hará con el dinero ganado por la medalla de plata en Tokio 2020

Luis Javier Mosquera levantó la primera medalla para Colombia en Tokio 2020. Foto: prensa COC.

Luis Javier Mosquera fue el encargado de entregarle al país su primera y hasta ahora única medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El colombiano alcanzó la plata en la categoría de 67 kilogramos en el levantamiento de pesas, sumando un total de 331 kilos (151 en el arranque y 180 en el envión). En la prueba tan solo fue superado por el chino Chen Lijun, quien concretó 332 y estableció un nuevo récord en las justas.

Su gesta deportiva le permitió seguir escribiendo historia en el deporte nacional, ya que se convirtió en el séptimo colombiano en levantar dos medallas en unas Olimpiadas. En este selecto club se encuentran Mariana Pajón (dos oros), Óscar Figueroa (un oro y una plata), Caterine Ibargüen (oro y plata), Helmut Bellingrodt (dos platas), Yuri Alvear (plata y bronce) y Jackeline Rentería (dos bronces).

LOS MONTOS RECIBIDOS:

Pero el reconocimiento también fue monetario, pues recordemos que, en la resolución 1834 de 2017, están establecidos los montos que recibirán los atletas ‘Cafeteros’ que consigan medallas en los Olímpicos. Una presea dorada representarán un premio de $218′046.240, cifra que es equivalente a 240 salarios mínimos mensuales legales vigentes. De igual manera, quienes ganen una plata recibirán la suma de $127′193.640; y los que ganen un bronce se embolsarán $90.852.600.

Sin embargo, el nuevo ministro del Deporte, Guillermo Herrera, anunció en las últimas horas, en entrevista con La FM, que una de sus iniciativas será aumentar el premio que reciben los atletas olímpicos del país. El funcionario planteó aumentar en un 5% el monto de los premios que se otorgarían para los deportistas y sus entrenadores. De igual modo, indicó que buscará ofrecer nuevos beneficios para los competidores paralímpicos ante el aumento en la cantidad de representantes durante los años recientes.

Y entonces, ¿en qué hará el pesista Luis Javier Mosquera con el dinero? En diálogo con Semana, el campeón olímpico manifestó que si algo lo ha distinguido es su capacidad para manejar bien las finanzas: “Me la voy a mecatear (risas). No, mentira, no, no. Yo siempre me he caracterizado por ahorrar, por saber invertir bien y gracias a ello tengo una excelente esposa. Aquí sí que me va a ayudar mucho con eso”, puntualizó.

El pesista, Luis Javier Mosquera, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Foto: Comité Olímpico Colombiano.

Cabe recordar también que, de acuerdo con la Ley 181 de 1995, “el Estado garantizará una pensión vitalicia a las glorias del deporte nacional”, la cual equivaldrá a un monto igual a la suma de cuatro (4) salarios mínimos mensuales cuando no tenga recursos o “sus ingresos sean interiores a cuatro (4) salarios mínimos legales”. La norma establece que quedarán cobijados aquellos que hayan sido, entre otros, medallistas en Juegos Olímpicos

DECLARACIONES TRAS LA CONSAGRACIÓN:

“Es un esfuerzo que valía la pena. Llevamos cinco años difíciles, el momento de la Fedepesas no es bueno, casi no venimos a Tokio. El tema de la pandemia, por eso digo que disfruten porque han sido tiempos difíciles. Es una bendición de Dios”, manifestó Mosquera a El Tiempo luego de la victoria.

Y agregó: “Cuando estaba ahí recordé que hace cinco años quedé de cuarto y que me entregaron el bronce en el 2019, hoy puedo celebrar porque conseguí la medalla en plena competencia”.

¿Con la mira puesta en la edición de París 2024? Luis Javier tiene claro su siguiente objetivo: pelear por la medalla de oro: “El tiempo es corto. Son solo tres años, pero seguro que nos irá mejor y ojalá lleguemos mejor preparados”.

