En una carta dedicada a su madre, el senador Luis Carlos Castro anunció que no regresará al Congreso

El senador del Partido Verde le dedicó una carta a Piedad Córdoba en la que anunciaba que no regresaría al Congreso. Foto: Colprensa.

El senador colombiano Juan Luis Castro publicó este miércoles una carta dedicada a su madre, la excongresista del Partido Liberal Piedad Córdoba, en la que confirma que no aspirará nuevamente al Congreso de la República, recinto que calificó como “extenuante”.

El parlamentario del Partido Verde hizo pública una misiva donde le explica las razones a la excandidata presidencial por las cuales no volvería a ocupar una curul en el Congreso, luego que se conocieran varios rumores que aseguraban que renunciaría a su puesto en la bancada de la oposición.

“Aprovecho esta oportunidad para decirte que sí mamá, es cierto que estoy cansado de lidiar con tus enemigos, también es cierto que estoy cansado de que me persigan y me encasillen por ser tu hijo, como también es cierto que ya tomé la decisión de no aspirar nuevamente al Congreso, un lugar extenuante que sé que conoces muy bien”, señaló Castro en la misiva.

Este mensaje compartido por el senador también correspondería a su reacción frente a una supuesta columna de Piedad Córdoba en la que la exparlamentaria manifestaba las razones por las cuales su hijo tomaba esta decisión.

Frente a los comentarios que se presentaron en el recinto parlamentario, Juan Luis Castro comunicó a través de redes sociales que algunas personas insistían en hablar por él, “mandando mensajes y compartiendo falsas cartas de renuncia” frente a las cuales señaló que las decisiones las anunciará él mismo, de frente.

“Hoy tengo la plena certeza de que lo has notado y de que ambos somos conscientes de que no es un proceso sencillo. Has notado que tenemos posiciones diametralmente opuestas sobre cómo debería funcionar el mundo, percepciones diferentes sobre cómo hacer las cosas y en definitiva tenemos posiciones políticas bien distintas”, manifestó el senador en la carta.

Dentro de la misiva, Juan Luis Castro reconoció los consejos y el apoyo incondicional que ha recibido de su madre, especialmente cuando era un niño, sin embargo, manifestó que con la llegada de la adultez se constituye un carácter, y una forma de entender el mundo particular con la que se asumen decisiones.

Por tal razón, expresó a Piedad Córdoba que, si bien ha seguido los consejos de la exsenadora, las decisiones las ha tomado él como un “adulto independiente”.

“Siempre llevaré en mi corazón una inmensa gratitud y un inagotable amor hacia ti, mamá solo hay una y la mía es realmente invaluable. Así que finalmente es por ese mismo amor que sé que guardamos el uno por el otro que creo prudente recordarte que mis asuntos los resuelvo yo. Tengo fe en que sabrás recordarlo”, concluyó el congresista en la carta.

Por su parte, el senador de la Colombia Humana Gustavo Bolívar fue uno de los que se pronunció frente a los rumores que circularon en el Congreso de la salida de Castro del Senado.

“Escuché que el senador Juan Luis Castro, decepcionado de la política, estaría pensando renunciar al Senado. Una lástima q el Congreso pierda uno de los pocos legisladores juiciosos y decentes que hay. Juan en nombre de quienes den RT te pido reconsiderar. Tras de que somos pocos...”, indicó el parlamentario de oposición.

