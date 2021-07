Docentes se tomaron la Secretaría de Educación de Bogotá: denuncian cerca de 100 contagios en clases presenciales

Miembros y directivos de la Asociación Distrital de Educadores realizaron de manera pacífica una toma de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Sobre el mediodía de este 29 de julio, un grupo de docentes de la Asociación Distrital de Educadores ingresó sin autorización al edificio de la Secretaría de Educación de Bogotá, sobre la calle 26 con carrera 68, para exigir respuestas de la administración frente a los contagios de covid-19 de miembros del gremio que se han producido durante el retorno a las clases presenciales.

“Mientras la secretaria de educación Educación está cómoda en su casa, cuidando su salud, no está presente en la Secretaría de Educación, nosotros sí tenemos 94 colegios hoy en situación de contagio, tenemos denuncias de que no hay condiciones previas y verificables ¿Dónde está la Secretaría de Educación? ¿Dónde está el Ministerio que sí obliga a las comunidades a arriesgar la vida?”, señaló una de las maestras que ingresó a las instalaciones distritales.

Los maestros aseguraron que desde hace tres meses han exigido una mesa de diálogo que no se ha instalado para expresar sus denuncias. “No apoyamos su política de la muerte, no apoyamos su política del regreso sin condiciones, no apoyamos la imposición que viene haciendo ante los padres y comunidades”.

La junta directiva de la ADE señaló que continuarían en el edificio hasta que Edna Bonilla Sebá, quien dirige la Secretaría de Educación Distrital, no hiciera presencia para escucharlos. Incluso llamaron a más maestros para apoyar la manifestación y hacer presión para convocar al diálogo.

La toma de la Secretaría se realizó de manera pacífica, aunque hubo altercados con los funcionarios que tomaban fotografías de lo ocurrido, así como con algunos celadores que trataron de impedir el paso a otros sectores del edificio. Además, uniformados de la Policía hicieron presencia en el lugar minutos después.

“Ante las exigencias del magisterio en defensa de la vida, la alcaldesa Claudia López responde con represión enviando a la policía. ¡Exigimos la presencia de Edna Bonilla Sebá para negociar!”, escribió la ADE en redes sociales al notar la presencia de los uniformados.

Los maestros alegan que los protocolos de bioseguridad instalados no sirven y no garantizan la protección de los docentes, así como hay instituciones que no tienen las condiciones para cumplirlas. Según una de las maestras, los profesores del distrito han reportado hasta 100 contagios en el tiempo que lleva el regreso a las aulas.

De acuerdo con el diario El Tiempo, la alcaldesa Claudia López aseguró que “la ADE, una manera un poco incomprensible, han preferido salir a marchar que ir a trabajar y enseñar. Pero cuando le dijimos a los maestros ‘vengan’, la ADE dijo “no volveremos”, pero el 72 % de los maestros volvieron. Respetamos y seguiremos concertaciones. Pero, los maestros de Bogotá le han cumplido a la educación y se los agradecemos”.

La secretaria Edna Bonilla Sebá aseguró el pasado 21 de julio, al entregar un balance del regreso a clases, que se realiza seguimiento especial a 32 instituciones que han presentado más de dos casos confirmados de covid-19, se han comunicado con rectores para verificar y orientar en el cumplimiento del protocolo, así como se inició el proceso de aislamiento preventivo de las personas contagiadas y sus contactos estrechos.

Así mismo, a esa fecha diariamente se habían emitido 70 alertas del sector oficial, pero que según la Secretaría de Educación representa un porcentaje bajo en comparación con la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han retornado a la presencialidad.

Según la entidad, desde el mes de marzo del año 2021, cuando los colegios oficiales participaron en la Reapertura Gradual, Progresiva y Segura, hasta la fecha, se han tomado 7.103 muestras (672 en las últimas dos semanas), de las cuales el 90,09% arrojaron resultados negativos, 8,49% positivos y el 1,42% indeterminado.

A la fecha, 377 de los 400 colegios del distrito retornaron a clases presenciales desde el pasado 8 de julio para lo cual se ha distribuido, según la entidad, más de dos millones de elementos de bioseguridad y protección; además el 60% de los estudiantes desde grado preescolar hasta 11° habían adelantado actividades presenciales en sus colegios.

