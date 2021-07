“Los comediantes al poder”: el emocionante mensaje de Freddy Beltrán tras su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’

Imagen tomada de Instagram @CalleLaJeta_

‘MasterChef Celebrity’ continúa siendo el programa más visto en los fines de semana de Colombia desde el lanzamiento de la presente edición. Poco a poco se van destapando las cartas, los equipos y las reales intenciones que tiene cada participante a medida que las rondas avanzan.

Dentro de los temas polémicos de la competencia están las declaraciones de Carla Giraldo que, entre otras cosas, no cayeron muy bien entre muchos de los televidentes y seguidores, quienes mediante redes sociales como Twitter manifestaron, incluso el lunes, reacciones adversas a lo mencionado por la actriz y modelo.

“Los comediantes están en el balcón, pero no nos hacen reír. Vamos a ver al final quién llora y quién ríe”, decía mientras se llevaba a cabo el reto que daría por eliminado a Freddy Beltrán, quien no se mostró sorprendido cuando los jurados decidieron que él saldría de la competencia.

Luego de su salida dedicó unas sentidas palabras a sus compañeros, a los jurados y a las personas que estuvieron pendientes de su proceso en la cocina más polémica del país.

“Me llevo el orgullo de haber avanzado, de haber aprendido, de demostrar que sí se puede aprender en la cocina al mismo tiempo de estar compitiendo, de estarse divirtiendo y creo que logré dejar el miedo con el que venía al principio, a irme feliz. Eso me llevo. Me voy muy feliz de MasterChef y estoy muy orgulloso de mi proceso”, dijo el comediante.

Además, agradeció a los tres jurados por el aprendizaje: “Queridos chefs, muchísimas gracias por sus consejos, por todo lo que decían, han sido muy maravillosos ustedes… Cada uno tiene algo en particular pero sobre todo, me gusta su honestidad”, al mismo tiempo que les hacía una particular invitación.

“Estamos hablando cualquier cosa (sic)… cuando vayan al sur de la ciudad, con mucho gusto me llaman y yo los cuido”.

Aprovechó para referirse a todos sus compañeros. Cabe mencionar que, él hacía parte del equipo de ‘comediantes’ formado también por Liss Pereira, Frank Ramírez y Diego Camargo.

“A todos los compañeros de MasterChef, muchísimas gracias por permitirme llegar a sus corazones, a sus cocinas, a todo lo que vivimos, fue maravilloso conocerlos y me voy muy feliz… Oigan, y comediantes: yo veré, no me vayan a hacer quedar mal, los comediantes al poder, vamos a ganar”, advirtió.

Finalmente, le dedicó un espacio a quienes siguen el programa: “Muchísimas gracias por ver el programa. Ya me voy, entonces ya no tienen que ver el resto, eso ya no importa, hasta aquí no era lo importante”, expresó entre risas.

Los participantes que ‘siguen de pie’

Cabe mencionar que, con la salida de Beltrán, el equipo de ‘comediantes’ quedó disparejo; entretanto que el de las ‘4 babys’ sigue con Marbelle, Carla Giraldo, la periodista Catalina Maya y Viña Machado.

Además de ellas, también siguen en competencia la actriz y modelo Endry Cardeño; los actores Pity Camacho, Gregorio Pernía y el español Emmanuel Esparza; además de los humoristas ya mencionados donde está Liss Pereira, una de las favoritas a ganar el concurso de acuerdo con la opinión de muchos seguidores y de exparticipantes de este ‘reality show’ como Ana María Estupiñán.





