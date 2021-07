Gobierno español reafirmó que extraditará a Colombia a alias el ‘Zarco’

Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’

Este miércoles la Sala Penal de la Audiencia Nacional de España confirmó la autorización de extradición a Colombia de Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘Zarco’, señalado de ser miembro del Eln y de haber reclutado entre 2007 y 2008 a 17 personas para hacerlas pasar como ‘falsos positivos’ con ayuda del Ejército.

Aunque la Audiencia Nacional ya había concedido la extradición Castro Ramírez desde hace un año, no se pudo llevar a cabo por la pandemia del covid-19 y las medidas sanitarias entre los dos países. Por lo tanto el hombre señaló que la petición de entrega a Colombia no se dio porque, supuestamente, el país desistió, pero esto fue negado por la Sala.

La nueva decisión de la Audiencia Nacional no evidenció “ningún dato que permita establecer que existió un desistimiento voluntario por parte de las autoridades colombianas en la persecución de los hechos por los que se pidió la extradición”.

En su momento los togados ratificaron que la decisión de 2020 cumplía con los parámetros entre Colombia y España para la extradición de delincuentes cuyos delitos no han prescrito y que la reclamación no tiene motivación espuria. En ese momento, al parecer, ya la Fiscalía General de la Nación se había con la Interpol para adelantar los trámites que dieran paso a la extradición.

“(...) A mí me quieren crucificar, por lo que no acepto la extradición, porque a mí me callarían, hoy en día tanto la guerrilla como el Ejército me buscan”, indicó ‘Zarco’ en ese momento.

Castro Ramírez tiene pendiente una condena de 40 años de prisión por delitos relacionados a homicidios de personas protegidas y concierto para delinquir agravado. Además, se le une la captación y entrega de 14 jóvenes en el Valle del Cauca y Tolima, quienes fueron asesinados y presentados como falsos positivos. A su vez, se le señala de ser el responsable de la muerte de otras seis personas en el municipio de Coyaima.

Ante lo declarado por El Zarco, la autoridad europea argumentó que no existen impedimentos para que el hombre sea devuelto a Colombia pues “se cumplen todos los requisitos de legalidad”. Además, no hay influencias de carácter político detrás de la decisión de extraditarlo o no, así como sería falsa la persecución de la que alega El Zarco estaría siendo víctima en Colombia.

“El Zarco”, “Mono” o “Antoni”, como también se le conoce, se encuentra bajo la medida de prisión provisional y fue detenido el pasado 13 de febrero de 2020 en su domicilio en Benissa, Alicante, tras haber quedado en libertad unos meses antes al no haber tramitado a tiempo Colombia los papeles para la extradición.

Magledy Corrales Chalá, hermana de Jhon Eider Corrales, una de las víctimas de El Zarco, recordó la forma en la que, el 6 de noviembre de 2007, en el corregimiento Villa Carmelo, a 40 minutos de Cali, el criminal engañó a su hermano y a otros dos jóvenes, presuntamente, les había ofrecido trabajo.

“Él (Jhon Eider) trabajaba en una empresa de estructuras metálicas de mi primo. Mi primo le había dado una semana para que él sacara sus papeles (....) en esa semana fue que este señor ‘Zarco’ lo contactó ofreciéndole un trabajo y le dijo que necesitaba 10 personas para cuidar una finca en el corregimiento de Villa Carmelo”, le contó Magledy a Noticias Caracol.

