Cierran los senderos de los Cerros Orientales en Bogotá este 7 de agosto: estas son las rutas afectadas

Los Cerros Orientales son uno de los principales corredores ecológicos de Bogotá y reciben miles de visitantes cada año. - crédito Caminos de los Cerros Orientales

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Los bogotanos y turistas que tenían programada una caminata por los Cerros Orientales durante el festivo del viernes 7 de agosto de 2026 deberán modificar sus planes. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció el cierre total de los senderos ecológicos administrados por la entidad, una medida que responde a los operativos de seguridad previstos para la celebración de la fiesta patria.

De acuerdo con el Acueducto de Bogotá, ninguno de los caminos estará habilitado para visitas ni recorridos durante esa jornada, debido a que las unidades de la Policía Nacional que habitualmente acompañan la operación de los senderos estarán destinadas a los dispositivos de seguridad de los eventos oficiales programados en la capital.

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La entidad explicó que la decisión busca garantizar la seguridad de los visitantes y facilitar el despliegue operativo de las autoridades durante las actividades conmemorativas del 7 de agosto.

Todos los senderos permanecerán cerrados el 7 de agosto

La EAAB informó que el cierre aplicará para todos los senderos de los Cerros Orientales, por lo que no habrá ingreso de visitantes durante todo el viernes festivo.

La empresa pidió comprensión a la ciudadanía e indicó que la medida es estrictamente temporal y responde a las necesidades logísticas derivadas de la celebración nacional. La operación se retomará con normalidad el sábado 8 de agosto de 2026 según la entidad.

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El sendero San Francisco – Vicachá combina patrimonio histórico con recorridos por el bosque altoandino. - crédito Acueducto de Bogotá/Caminos de los Cerros Orientales

Estas son las rutas que volverán a operar desde el 8 de agosto

Una vez finalice la jornada del 7 de agosto, los senderos volverán a recibir visitantes a partir del sábado 8 de agosto, siempre bajo el sistema de reserva previa.

Los caminos habilitados serán:

Santa Ana – La Aguadora.

Quebrada La Vieja.

San Francisco – Vicachá.

Guadalupe – Aguanoso.

Cada uno de estos recorridos ofrece características distintas para quienes buscan actividades de senderismo, contacto con la naturaleza o avistamiento de flora y fauna propias de los ecosistemas altoandinos.

¿Cómo son los senderos de los Cerros Orientales?

Los cuatro senderos administrados por el Distrito atraviesan algunos de los ecosistemas más importantes de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá.

Quebrada La Vieja, ubicada en Chapinero, es una de las rutas más concurridas por los visitantes. Su recorrido permite ascender desde el bosque urbano hasta zonas cercanas al páramo, con puntos emblemáticos como La Virgen y Alto de la Cruz.

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Por su parte, Santa Ana – La Aguadora, en Usaquén, ofrece una caminata de exigencia baja y moderada, ideal para quienes buscan observar aves, vegetación nativa y el cauce de una quebrada que acompaña gran parte del recorrido.

El sendero San Francisco – Vicachá, localizado en el centro de Bogotá, posee además un importante componente histórico, pues sigue parte del antiguo recorrido del río Vicachá mientras asciende hacia los cerros.

Finalmente, Guadalupe – Aguanoso, en el sector oriental de la ciudad, rodea el Santuario de Guadalupe y permite apreciar paisajes característicos del bosque altoandino, bancos de niebla, frailejones y una amplia diversidad de especies vegetales.

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Los senderos ofrecen rutas de diferente dificultad para promover el turismo de naturaleza y la conservación ambiental. - crédito Eaab

Así puede reservar un cupo para ingresar a los Cerros Orientales

La EAAB recordó que el ingreso a cualquiera de los senderos requiere reserva previa, trámite que puede realizarse mediante la aplicación Caminos de los Cerros Orientales o a través de la plataforma habilitada por la Empresa de Acueducto.

Los cupos se habilitan con tres días de anticipación a la fecha elegida por el visitante. Una vez se completa la capacidad máxima permitida para cada jornada, el sistema bloquea automáticamente nuevas reservas, por lo que la recomendación es realizar el agendamiento con suficiente tiempo.

Asimismo, la entidad solicitó cancelar oportunamente las reservas en caso de no poder asistir, con el fin de que otros ciudadanos puedan acceder a esos espacios disponibles.

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El día de la visita, cada persona deberá presentar la confirmación enviada al correo electrónico, en la que aparece la fecha, la hora del ingreso, el sendero asignado y un código QR personal. También se recomienda llegar con al menos diez minutos de anticipación y portar el documento de identidad.

Las principales recomendaciones para visitar los Cerros Orientales

Las autoridades ambientales recordaron que los Cerros Orientales son un ecosistema protegido y que el ingreso está sujeto a normas encaminadas a preservar la biodiversidad y reducir el impacto de las actividades humanas.

Entre las principales restricciones se encuentran:

No ingresar mascotas.

No consumir bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas.

No realizar fogatas ni acampar.

No extraer plantas, piedras o cualquier elemento natural.

No alimentar animales silvestres.

No generar ruidos que alteren la tranquilidad del ecosistema.

El ingreso a los Caminos de los Cerros Orientales requiere reserva previa y está sujeto a cupos diarios. - crédito Caminos de los Cerros Orientales / página web

De igual forma, se recomienda utilizar ropa deportiva o de montaña, calzado adecuado para terrenos irregulares, protector solar, suficiente hidratación y, si es posible, un bastón de senderismo.

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Durante el recorrido, los visitantes deben permanecer únicamente en los senderos autorizados, seguir las instrucciones del personal de apoyo y evitar abandonar los caminos señalizados, con el fin de minimizar riesgos y proteger la fauna y flora del lugar.

La Empresa de Acueducto también recordó que no existen parqueaderos dentro de los predios administrados por la entidad, aunque en sectores cercanos pueden encontrarse estacionamientos públicos autorizados.