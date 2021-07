Esteban Chaves en duda para la Vuelta a España: “depende de su condición tras los Juegos”. EFE/EPA/LUCA ZENNARO/Archivo

A menos de un mes para que inicie la edición 76° de la Vuelta a España, competencia en la que han sido campeones dos colombianos –Lucho Herrera en 1987 y Nairo Quintana en 2016-, los equipos invitados empiezan a perfilar sus nóminas en busca de quedarse con la última gran vuelta de la temporada.

Uno de ellos es el Bike Exchange, que cuenta en su nómina con el escarabajo Esteban Chaves, pues tienen como objetivo mejorar la reciente actuación de sus corredores en el Tour de Francia, en el que el ‘chavito’ fue el mejor al ocupar la casilla 13° a 37 minutos y 48 segundos del campeón Tadej Pogacar.

Sin embargo, y pese a que, al parecer su ciclo está terminado en el equipo australiano, la presencia del colombiano en la carrera española no está tan segura como parecía hace unos días. Cabe recordar que hizo parte de la nómina colombiana que compitió en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 junto a Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Sergio Higuita.

Brent Copeland, director general del BikeExchange Team, ha dicho en las últimas horas que desde las directivas se está evaluando si llevar o no al cafetero a la Vuelta España 2021.

El conjunto analiza si las condiciones de Esteban Chaves son óptimas para poder competir con los mejores de la general, ya que falta poco para que se dé el inicio:

“Esperamos tener una buena Vuelta a España. Nos centraremos mucho en Lucas Hamilton, que tiene un gran talento y ganas de revancha tras un Tour desafortunado, y luego en Michael Matthews por las victorias de etapa”, afirmó inicialmente durante una entrevista con Tuttobiciweb.

La escuadra principalmente ha dejado saber que cada vez se inclinan más por darle la confianza al corredor australiano Lucas Hamilton de cara a convertirse en el líder más importante del equipo para la clasificación general, tal como pasó durante el Tour de Francia 2021 en donde tuvo que abandonar por una caída.

“También estamos evaluando a Chaves, veamos cómo sale de los Juegos Olímpicos. Hasta el momento, la temporada ha pasado por altibajos, siendo el podio del Yates Tour el mejor recuerdo. Nos falta una victoria significativa”, añadió.

Lo claro es que Chaves estaría afrontando la que sería su última temporada con la escuadra oceánica después de 8 temporadas en las que ha conseguido los mejores resultados de su carrera deportiva: ser podio en el Giro de Italia y la Vuelta España en 2016.

Durante su estadía el corredor bogotano ha experimentado diferentes momentos de altas y bajas, no obstante, han sido más los años en los que ha estado como protagonista que en los que no, pues en total cosecha 15 triunfos con esa escuadra.

Su mejor momento lo vivió en el 2016, en esa temporada logró sus mejores presentaciones en las grandes vueltas y se metió en el podio de dos de ellas: Fue segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta a España. Cabe recordar que, en la edición de ese año, la ronda española la ganó el también colombiano, Nairo Quintana.

Posterior a eso llegaron los momentos duros, ya que una enfermedad lo alejó de la competencia profesional y le impidió volver a pelear por grandes títulos. Una mononucleosis fue la encargada de hacer que el corredor se bajara varios meses de la bicicleta para enfocarse en la recuperación, aunque nunca pensó en abandonar su profesión.

“He tenido algunos resultados realmente buenos en carreras de un día, pero ese no es mi objetivo. Soy un escalador puro, mis habilidades pueden mostrarse mejor en grandes vueltas y carreras de una semana. No es un misterio. Todavía creo que puedo ganar el Tour de Francia, si no lo creyera, no volvería a andar en bicicleta”, declaró Esteban a principio de año para Cyclingweekly.

