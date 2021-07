El desconsuelo de Jenny Arias, no podrá operar a su papá tras perder el podio en Tokio 2020

Jenny Arias durante su debut en los Olímpicos de Tokio 2020. Foto: Prensa COC.

A sus 30 años de edad, la boxeadora Jenny Arias afrontó sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 2020 con la ilusión de conseguir una medalla en la categoría peso pluma femenino (54-57 kg). En su debut en las justas derrotó a la búlgara Stanimira Petrova por decisión dividida con tres votos a favor de la colombiana y dos a favor de su rival.

Con el tiquete asegurado a los cuartos de final, la atleta ‘Cafetera’ se midió frente a la filipina Nesthy Petecio y, pese a que esta se mostró muy ofensiva, intentando inclinar el ring a su favor e impactando algunos buenos golpes, la efectividad de la asiática terminó inclinando la balanza, pues ganó en puntaje los dos primeros rounds. Al final, los jueces no tuvieron ninguna duda de quién era la ganadora, pues le otorgaron el triunfo por decisión unánime.

Acción de la pelea entre Arias y Petecio. Foto: AFP.

LA TRISTEZA DE ARIAS:

Tras su eliminación, Arias dejó escapar sus posibilidades de una medalla en Tokio, y si bien alcanzará un nuevo diploma olímpico para el país, no escondió su tristeza por el resultado final. De hecho, minutos posteriores al combate, la boxeadora se dirigió a la zona mixta para entregar sus declaraciones a Caracol Sports, sin embargo, se le quebraba la voz, argumentando que estaba muy decepcionada.

“No era el objetivo, tenía una preparación muy fuerte, conocía a la rival, no salió como en el Mundial. Quiero pedirle no disculpas, porque el perdón es solo para Dios, pero pido perdón a mis entrenadores, los defraudé, tenían esperanzas en mí, y mis compañeros y mi familia... Esto no acaba acá y espero pararme de esta derrota y darle mas victorias a Colombia”, manifestó en primera instancia al citado medio.

Seguido de esto fue muy autocrítica con su actuación en las justas, puesto que consideró que su nivel estaba a la altura de una medalla olímpica: “El balance que me llevo es decepcionante porque pienso que estoy a nivel de muchas boxeadoras que estaban aquí. No tocar podio para mí es defraudante, bastante diría yo”.

¿Seguirá en el cuadrilátero pensando en las próximas Olimpiadas? Arias no descarta esta posibilidad, siempre y cuando su equipo de trabajo se pueda mantener: “Si el grupo sigue como está y no se desmorona en el nuevo ciclo, con los mismos entrenadores que me han apoyado, sería París [2024] otro reto para mí y el ciclo olímpico con Bolivarianos, Centroamericanos y Panamericanos”.

Pero, sin duda alguna, uno de los momentos de mayor emotividad ocurrió en el cierre de la entrevista, cuando se le pidió que enviara un saludo a sus familiares en Colombia: “... A mi padre que… lo que más quería era mandarlo a operar…”, dijo en medio del llanto antes de irse.

La hermana de Jenny, Maribel Arias, dialogó con Semana y contó algunos detalles su padre. Se llama Luis Alberto, tiene 60 años, y desde hace varios años padece de una discapacidad de movilidad, por lo cual, según cuenta, una de las motivaciones de la atleta nacional era poderle mejorar su calidad de vida.

“Mucho dolor en las piernas, y utiliza muletas. La idea de mi hermana es llevarlo a especialistas y no al Sisbén. Además, mi papá es hipertenso”, explicó Maribel. Incluso parece que este vive cerca a un barranco, en zona rural de Guática, Risaralda, por lo que antes ya ha sufrido algunos accidentes.

LOS INCENTIVOS DE MINDEPORTE:

El pasado 22 de julio el Ministerio del Deporte dio a conocer los incentivos a quienes regresen al país con una medalla olímpica. Quienes consigan una presea de oro recibirán un premio de 240 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv), equivalentes a $ 218′046.240. Entretanto, los atletas que se cuelguen la medalla de plata recibirán un incentivo de 140 smmlv, que representan $ 127′193.640; y, finalmente, los que obtengan una de bronce, 100 smmlv, es decir, $ 90′852.600.

Medallas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. (Captura video)

