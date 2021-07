Los cinco precandidatos presidenciales que ya tiene el Pacto Histórico para 2022

El próximo 29 de mayo de 2022 los colombianos tendrán que ir a las urnas para elegir en primera vuelta a su candidato o candidata para ser el próximo presidente de Colombia. Como siempre, meses antes de empezar oficialmente las campañas, los movimientos políticos suelen tener varias opciones para que al final puedan elegir internamente a la persona que finalmente los representará en el tarjetón electoral.

En febrero de 2021, movimientos políticos como la Colombia Humana representada por el senador Gustavo Petro, el Polo Democrático representado por el senador Alexander López y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), anunciaron la creación de una alianza que denominaron Pacto Histórico, con la que se lanzarán a las elecciones tanto de Senado y Cámara de Representantes, como a las presidenciales.

A los dos candidatos visibles de esa alianza Petro - López, un mes después, el 3 de marzo, se sumó el senador Roy Barreras con el movimiento ‘La Fuerza de la Paz’. Y en los últimos días, a las precandidaturas presidenciales de ese pacto, se añadieron la lideresa ambiental Francia Márquez, por el movimiento ‘Soy porque Somos’ y la lideresa indígena Arelis Maria Uriana Guariyú, en representación de Mais.

Gustavo Petro

En el lanzamiento del Pacto Histórico, el senador Gustavo Petro explicó que buscarían ganar 55 senadoras y senadores, así como 86 representantes a la Cámara y conseguir ser mayoría en el Congreso. Pero también, expuso que se trata de un espacio para que otros líderes con intención en la Presidencia entraran para competir en una consulta y definir quién será el representante de esa alianza.

Gustavo Petro, presidential candidate, greets people after they cast their vote during the legislative elections in Bogota, Colombia March 11, 2018. REUTERS/Felipe Caicedo NO RESALES. NO ARCHIVES.

“Hemos convocado a todas las fuerzas democráticas del país sin excepción, a escoger en consulta popular el candidato a la presidencia de la República. La segunda votación será la fórmula vicepresidencial, y todos y todas sus copartícipes actuarán en un gobierno pluralista”, aseguró el político.

Sin embargo, no es un secreto que Petro es quien lidera la intención del voto, según las últimas encuestas. En una entrevista con Infobae Colombia, el senador Gustavo Bolívar, explicó: “La consulta no se abrió para que Gustavo le gane a Roy y a Alexander López que seguramente pasaría sino para que haya una consulta más amplia y con la esperanza de que se unifique las consultas con la Coalición de la Esperanza”.

En todo caso, Petro seguramente se quede con la candidatura oficial del Pacto Histórico para el tarjetón de primera vuelta, recibiendo el apoyo de quienes se sumen a esa alianza política.

Alexander López

Alexander López no solo quiere competir por una candidatura presidencial para 2022 sino que en los últimos meses, y con la salida de Jorge Robledo del Polo Democrático, pasó a ser quien lidere ese partido político, por lo que deberá también establecer las personas que estarán en las listas para las elecciones legislativas.

Alexander López Maya, senador del Polo Democrático, es investigado por la Procuraduría General de la Nación por presunta intervención en un proceso policial. Foto: Colprensa

“Mi partido el Polo me entrega la más grande de las responsabilidades que pueda tener un dirigente social y político, ser candidato presidencial de Colombia Unidos para -Derrotar el régimen -Bloque Histórico -Programa Político Econ y social para alcanzar nuestros derechos”, escribió una vez se confirmó su precandidatura.

López es abogado de la Universidad San Buenaventura con especializaciones en políticas públicas y administración de empresas sociales del Estado de las Universidades Javeriana y Jorge Tadeo Lozano. Desde 2002 está en el Congreso, primero como representante a la Cámara, y después como senador.

Roy Barreras

El senador que pertenecía al Partido de La U decidió este año terminar con esa colectividad y anunciar su precandidatura presidencial a través del Pacto Histórico.

Roy Barreras. Foto: Cortesía

“Recuperar el Estado, su legitimidad, exige un pacto histórico, una gran alianza de todos, por eso voy a competir con Gustavo Petro en una consulta presidencial, una consulta sin vetos y sin miedos, no le tengo miedo a Petro. Invito a todos a que compitan a esta consulta abierta”, anunció el senador en una rueda de prensa que ofreció en marzo cuando dio a conocer su decisión.

Barreras saltó drásticamente de un partido convencional para pasar a estar junto a la izquierda y del senador Gustavo Petro, con quien ha establecido una relación electoral comprometida para el próximo año.

Francia Márquez

El pasado 21 de julio, la lideresa ambiental desde Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, anunció su intención de llegar a la Presidencia de Colombia a través del movimiento Soy porque somos, con el cual entrará en consulta con los demás aspirantes del Pacto Histórico.

Candidatura Francia Márquez Soy porque somos

“Hoy mi abuela me dio la bendición antes de venir. Mi abuela tiene 91 años y no aprendió a leer ni escribir, pero si hay algo que me enseñó, es que la dignidad no tiene precio”, afirmó Márquez.

Y agregó: “Nosotros ahora mismo estamos planteando los lineamientos programáticos con que vamos a llegar al Pacto Histórico, que tienen que ver con detener la guerra en este país, y detener la guerra cobra sentido en tanto hemos sido los pueblos, las regiones, el Pacífico colombiano, el Cauca y muchas regiones excluidas y marginadas, a quienes nos ha tocado vivir el peso de la guerra y la violencia. Por tanto (implementar el Acuerdo de Paz) es una obligación y una necesidad”.

Márquez es una aliada muy importante que gana esa alianza por su gran trabajo en la defensa del medio ambiente y de las comunidades afectadas por la violencia que vive el Cauca.

Arelis Uriana Guariyú

La mujer más reciente en sumarse al Pacto Histórico fue la lideresa wuayuu Arelis Uriana Guariyú, representante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), que ya se había sumado al movimiento pero no había definido a su candidata, hasta este 27 de julio.

Según informó el Mais, Uriana Guariyú logró una amplia votación dentro de la dirección nacional de la colectividad política compuesta por pueblos indígenas y organizaciones sociales.

“Se acabó la larga noche de 500 años en la que permanecimos dormidos. Ya no somos la minoría que nos han hecho creer, el pueblo colombiano es la mayoría y la mayoría va a cambiar la historia de Colombia. Llegó el tiempo de los derechos de la gente y hoy llamo a todos los ciudadanos a asumir esta tarea”, manifestó la lideresa luego de su elección.

