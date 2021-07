Canciller de Maduro tildó de “cínico” al presidente Duque por pedir a EE.UU. considerar el régimen venezolano como patrocinador del terrorismo

Tal parece que al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela no le gustó para nada que el presidente colombiano Iván Duque pidiera a Estados Unidos que se declarara a esa nación sudamericana como promotora del terrorismo. O por lo menos así quedó plasmado en un trino de respuesta que dejó el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

Mediante varios calificativos y duras acusaciones hacia el mandatario de los colombianos, el también ministro de Relaciones Exteriores de Maduro llamó “cínico” a Duque, dijo que gobernaba un “narco gobierno” que supuestamente exportaba drogas y le recordó el show mediático que enfrenta la opinión pública mundial por los mercenarios nacionales que habrían colaborado en el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse.

“Iván Duque no sea tan cínico. Usted está al frente de un narco gobierno exportador de drogas y violencia. Una fábrica de terroristas en el poder que ha liquidado la opción de la paz interna y envía mercenarios para generar violencia y asesinar Presidentes en la región”, trinó Jorge Arreaza en citación de un video del presidente Duque donde hacía referencia a Venezuela.

La vehemente respuesta del canciller de Maduro se dio luego de que este lunes 26 de abril, el jefe del Estado colombiano, en el marco de la instalación del III Seminario Internacional de Análisis y Prevención del Terrorismo Urbano, pidió que Venezuela entre en el listado de países promotores del terrorismo, al albergar a varios miembros del Grupo Armado Organizado Residual Estructura 33 (GAOr-E33), disidencias de las antiguas Farc.

Entre los guerrilleros que se encuentran en el país vecino, Duque mencionó a alias ‘Iván Márquez’, alias ‘Romaña’, alias ‘El Paisa’, Antonio García y a alias ‘Pablito’, quien forma parte del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN). A raíz de ello, este manifestó que el gobierno del presiente de EE.UU, Joe Biden, debería pronunciarse:

“Claramente esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo. (...) Y esa declaración tiene como objetivo no solamente develar esa relación connivente y perniciosa, sino también que puedan ellos tomar un camino o seguir patrocinando al terrorismo o entregar el terrorismo a las autoridades de los países que los están buscando”, añadió el mandatario”, expresó Iván Duque.

Valga recordar que el gobierno Biden en los Estados Unidos, contempla a Irán, Corea del Norte, Siria y, recientemente volvió a incluir a Cuba, en países patrocinadores del terrorismo.

No es la primera vez que Arreaza arremete contra el mandatario colombiano; hace tan solo semanas, durante rueda de prensa en abril de este año, el canciller venezolano atacó al Estado colombiano y lo responsabilizó de la difícil situación fronteriza entre los países vecinos. En sus declaraciones, el funcionario señaló a Colombia de haber desamparado sus límites con Venezuela e, incluso, tildó a la nación colindante de ser un ”narcoestado”.

“Colombia es un narcoestado y nadie lo puede negar, en Colombia hay carteles, hay clanes, hay estructuras de crimen organizado”, aseveró Arreaza en su alocución oficial en la que, incluso, afirmó que el único país copado por el narcotráfico en el mundo era el colombiano.

“Insistimos y el común denominador es la industria del narcotráfico, la industria de la droga que ha permeado por completo las estructuras de la sociedad colombiana. (...) el único narcoestado comprobado con pruebas irrefutables en este mundo es el Estado Colombiano. (...) Colombia es un estado fallido desde todo punto de vista. El desamparo de la frontera es casi absoluto, al punto que nosotros no sabemos oficialmente con quién limitamos. A pesar de que ahí hay una República y unas instituciones, el control efectivo del territorio con el cual limita Venezuela, a veces es de un grupo paramilitar, guerrillero, criminal, entre otros, es decir; el Estado no tiene efectividad sobre ese territorio, por ende no brinda protección ni beneficios a sus ciudadanos”, señaló Arreaza.