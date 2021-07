Policía que estaba reportado como desaparecido se encontraba de vacaciones

Un nuevo escándalo sacude la Policía Nacional, luego de que este 25 de julio se conociera que comandante del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional en Sucre, subteniente Hernán Darío Chica Franco, quien se presumía desaparecido, apareciera sano y salvo, pues se encontraba de vacaciones.

La familia del uniformado había reportado su desaparición el pasado 23 de julio, luego de que no se reportara ni apareciera. No fue sino hasta este domingo, que dio señales de vida y dijo que su celular estaba descargado por lo que no pudo contactar a sus padres.

La supuesta desaparición del subteniente Chica puso en alarma al Policía en Sucre, coronel Ricardo Sánchez Silvestre, quien dijo que las autoridades del departamento de Antioquia estaban volcadas a la búsqueda y localización de subteniente.

La pareja del uniformado aseguró que el viernes 23 tuvo una llamada con él y que a partir de ahí había perdido el rastro.

De acuerdo con El Espectador el subteniente Chica salió a las 11: 30 a.m. del viernes pasado desde Montería y su destino era el aeropuerto de Rionegro (Antioquia) y a las 12:40 del mediodía tomó un bus con destino al aeropuerto al norte de Medellín.

Policía desaparecido en la frontera con Venezuela habría viajado a Bogotá

La Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc) dio a conocer recientemente nuevas pistas sobre el paradero del patrullero Edwin Eliécer Santiesteban, adscrito al grupo Fuerza Disponible, de quien no se tiene información desde el pasado 29 de junio cuando no se presentó a cumplir su turno en el barrio La Parada, ubicado en el municipio de Villa del Rosario.

Según informaron las autoridades a través de un comunicado, del patrullero no se volvió a saber desde el 28 de junio, luego de que finalizara su servicio, entregara su armamento, esposas y chaleco balístico, para posteriormente prestar servicio esa misma noche.

Al no obtener respuesta por parte del uniformado, de inmediato se inició su búsqueda logrando la ubicación de su teléfono celular al interior de un taxi, en el cual se habría desplazado desde su lugar de residencia hasta la terminal de transportes de la ciudad.”, indicó la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Las autoridades además señalaron que, tras verificar el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de la terminal, pudieron observar que el patrullero Santiesteban adquirió un tiquete, al parecer, con destino a la ciudad de Bogotá.

Ante este nuevo hallazgo, la Policía de Cúcuta informó que “dio apertura a las investigaciones con el fin de determinar las causas y circunstancias que llevaron al uniformado a tomar esa decisión.”

Extraoficialmente, el diario La Opinión conoció que, al parecer, esa habría sido la salida del patrullero, puesto que, presuntamente, se vería asfixiado por las deudas. Sin embargo, la versión no ha sido confirmada, y tampoco es creíble para su familia, pues indicaron al mismo medio que el hombre de 33 años no habría abandonado sus más de 13 años de carrera policial.

“En Bogotá no tiene familia. No entiendo todo esto. Irse y dejar todo tirado a un año de tener la posibilidad de adquirir vivienda, de estar más cerca de la pensión, es lo que no cuadra.”, dijo al mismo medio una familiar de Santiesteban.

