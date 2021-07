Cinco planes para hacer en Bogotá

Foto de archivo. Vista general del edificio del Banco Central colombiano en Bogotá, Colombia, 9 de octubre, 2019. REUTERS/Luisa González

Bogotá tienen muchas opciones de encuentros para turistas y residentes, hay múltiples planes para tardear, recorrer en un solo día o solo salir para cambiar la rutina. Según el portal Colombia Co, un recorrido sencillo para pasar la tarde y conocer la ciudad, en solo medio día, podría empezar por el centro y por toda la riqueza arquitectónica del mismo.

Dentro del recorrido se pueden conocer algunos de los centros culturales y museos más populares de Bogotá, los cuales están ubicados en el sector de La Candelaria, en el centro de la ciudad.

Museo del oro:

Es el hogar de una de las colecciones más grandes de oro pre-hispánico en el mundo. Después de una década de renovaciones, el museo reabrió sus puertas en 2008. Allí están exhibidas más de 55,000 piezas de oro y otros materiales de todas las culturas pre-hispánicas en Colombia.

Horario: Martes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm; domingos y festivos de 10:00 am a 4:00 pm De martes a sábados, el museo ofrece un recorrido gratuito de una hora (a las 11:00 am y 4:00 pm).

Dirección: Carrera 6 # 15 – 88

Museo Botero:

Fernando Botero es el artista colombiano más famoso del mundo gracias a sus voluminosas figuras. En este museo, ubicado en una casa de la era colonial, se pueden apreciar más de 100 pinturas en acuarelas, óleos, pasteles y esculturas; así como obras de Picasso, Renoir, Dalí y Matisse. Al lado del Museo Botero se encuentra la Casa de la Moneda, que explora la historia de la moneda colombiana.

Horario: Lunes a sábados de 9:00 am a 7:00 pm; domingos y festivos de 10:00 am a 5:00 pm Cerrado los martes.

Dirección: Calle 11 # 4 – 41

Centro cultural Gabriel García Márquez:

Llamado así en honor a Gabo, este centro cultural un ícono de la arquitectura contemporánea colombiana. Aquí se encontrará una biblioteca con más de 80.000 libros, además de una galería de arte, una tienda de discos y una tienda de libros.

Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm; sábados y domingos de 8:00 am a 6:00 pm

Dirección: Calle 11 # 5 – 60

Biblioteca Luis Ángel Arango:

Visita esta obra maestra de la arquitectura colombiana, hogar de la colección de libros más grande de América Latina. Además de una biblioteca es un centro cultural y artístico para los capitalinos.

Horario: Lunes a sábados 8:00 am a 8:00 pm; domingos de 8:00 am a 4:00 pm

Dirección: Calle 11 # 4 – 14

Museo de arte del Banco de la República:

Fundado en 1957 para proteger y difundir la historia del arte colombiano, el museo alberga más de 5,000 obras de artistas colombianos, latinoamericanos y europeos.

Horario: Lunes a sábados de 9:00 am a 7:00 pm; domingos y festivos de 10:00 am a 5:00 pm. Cerrado los martes.

Dirección: Calle 11 # 4 – 21

Tiempo promedio de la ruta: 6 horas

Presupuesto: Entre $15.000 y $25.000 pesos colombianos.

Plaza de Bolívar:

Después de la visita por los museos de la capital puede dar un paseo por la Plaza de Bolívar, en el corazón de la ciudad. Lleno de palomas, es el lugar perfecto para observar a la gente. A su alrededor se encuentran los edificios del Capitolio Nacional, el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Bogotá y la Alcaldía.

Dirección: Plaza de Bolívar, entre las calles 10 y 11.

La Puerta Falsa:

Uno de los más típicos planes para hacer en Bogotá es visitar este tradicional restaurante, donde podrá disfrutar del tradicional ajiaco santafereño; una sopa espesa elaborada con papa, pollo desmenuzado y servida con mazorca, arroz y aguacate. Otros platos famosos del lugar son los tamales y el chocolate completo, un chocolate caliente con queso y pan con mantequilla.

Horario: De domingo a domingo de 7:00 am a 8:30 pm

Dirección: Calle 11 # 6 – 50

