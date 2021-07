Shakira habló sobre su nuevo sencillo ‘Don’t Wait Up’ y la exploración de nuevos ritmos musicales

Shakira lanza su nueva canción 'Don't Wait Up'. Foto: Captura de pantalla video 'Don't Wait Up'.

El pasado 16 de julio, la barranquillera Shakira realizó el estreno mundial de su nueva canción ‘Don’t Wait Up’, donde aseguró que la canción estaba perfecta para escucharla en verano. En entrevista con Show Caracol, la colombiana habló de cómo logró conseguir estos nuevos ritmos musicales los cuales lleva explorando hace algún tiempo, luego de 4 años no hacer música en inglés.

“Me había dedicado estos años a hacer mucha música en español, a tener hijos, tantos proyectos que bueno no era como mi prioridad máxima escribir en inglés y la verdad que es algo que ha sucedido de una forma no calculada, sino que surgió así orgánicamente”, mencionó Shakira.

Además, mencionó que, aunque en el video se le ve surfeando de manera profesional, todavía le falta aprender un poco más pues es bastante difícil progresar en el surf, “cuando llega un punto en el que no te crees capaz de hacer ciertas cosas y resulta que si lo puedes hacer y la sensación de conquistar esos retos, aunque sea desde lo físico o del plano corporal, es una sensación incomparable”.

Aseguró que la canción está inspirada en la pandemia, en que dejó una enseñanza que hay que vivir el tiempo presente con intensidad y arriesgarse, por ese motivo quiso utilizar el surf a través de esa analogía, además, también el hecho de navegar por nuevos ritmos.

“Este es un momento en el que me siento muy inspirada, muy creativa, después de haber estado aislada tanto tiempo del estudio de grabación, trabajando sola creo que se abre un nuevo capítulo en mi vida artística, en mi vida musical y muy contenta con lo que estoy logrando, incluso cómo estoy utilizando mi voz en formas que tú no sabías que eran posibles”, apuntó la cantante para Show Caracol.

Habló a todos aquellos que la critican y les envió un mensaje porque intenta no enfocarse mucho en esos temas.

“Claro que recibo mis críticas, intento no enfocarme mucho en ellas porque yo misma soy mi crítica más cruel”.

Los nuevos ritmos musicales en los que está incursionando la colombiana, son aquellos que incluyen sonidos electrónicos, jugando con elementos que la transportan al pasado con sus canciones en pop, “voy y vuelvo, voy y vuelvo, constantemente estoy oscilando entre lo nuevo y lo familiar”.

La periodista le preguntó por esos consejos que les daría a las nuevas generaciones que quieren acercarse a la industria musical y a todos aquellos que están desde hace tiempo tratando de volverse cantantes reconocidos.

“Seguir aprendiendo y no negarse al aprendizaje es importante, el compromiso, la disciplina, la responsabilidad, saber que hay otras personas que dependen de ti, que no están sólo en el camino y no creerse enteramente lo que te dice la gente que eres muy bueno, no hay que creérselo, yo no me lo creo porque todavía me falta explotar mi talento al máximo y que no he llegado a la cúspide de mi carrera”, aseguró para Show Caracol.

Su propósito con cada lanzamiento, en especial con esta nueva canción es hacer feliz a los demás, pues asegura que la música tiene esa parte de poder robarle alegrías a las personas con ritmos nuevos y especiales. Asimismo, aprovechó para enviarle un mensaje a los colombianos.

“Un besito muy muy grande a mi Colombia y con muchas ganas de estar por allí, estuve este año con mis hijos, lo disfrutaron muchísimo, siempre me piden volver así que con muchas ganas de regresar”, finalizó Shakira para Show Caracol.

