‘Epa Colombia’ destapa su historia: en entrevista confiesa el cielo y el infierno que ha vivido desde que se hizo famosa

Foto tomada de Instagram @Epa_Colombia

Daneidy Barrera Rojas, reconocida en las redes sociales como ‘Epa Colombia’ es una joven empresaria e influenciadora, que saltó a la fama después de publicar en su cuenta de Instagram en el año 2016 un video en el que entonaba un estribillo de apoyo a la selección de fútbol colombiano que participaba ese año en la ‘Copa América’ en Estados Unidos. Desde ese momento, su vida se convirtió en un cielo e infierno pues comenzó a ser reconocida.

En entrevista con ‘La Red’ de Caracol, la joven contó precisamente ese cielo e infierno que le ha tocado vivir desde ese momento y todo por lo que ha tenido que pasar para llegar al éxito que la caracteriza hoy como empresaria.

“Ese corito sale porque me la paso mucho con la gente LGBT, me encantan los gais, las trans, me encanta porque me identifico con ellas y siempre cantábamos en los antros ‘Eh, eh, epa la arepa.. Eh, eh, epa el chorizo’ y pues estábamos en la Copa América y dije ‘por qué no decir Eh, Epa Colombia’ y entonces rico rico y se hizo viral”, mencionó Daneidy Barrera.

Agregó que jamás pensó hacerse famosa y que su vida cambiara tanto desde ese día hasta hoy. Desde ese día en que la joven subió el video, la vida de Barrera dio un giro que ella misma no se esperaba porque a dos horas de haber sido publicado, 300 mil personas ya habían visto su canto, pasando de ser ‘Chamita Cheer’ en redes sociales a ‘Epa Colombia’.

La joven es bogotana de nacimiento, proviene de una familia de escasos recursos pues según ella misma afirma, su madre no pudo darle todo lo que hubiera querido pero logró sacarla adelante; se califica a ella misma como una mujer que desde pequeña la enseñaron a trabajar, es la tercera hija del hogar conformado por Gerardo Barrera y Martha Rojas.

“Yo era una niña normal, eso sí con una personalidad increíble, hacía reír a muchísimas personas, llamaba la atención, era muy acelerada y muy arrebatada, hacía cantidad de maldades en el colegio. Me sacaron de muchos colegios y la Gerardo [como se refiere a su padre solo por molestarlo] mantenía más en el colegio que yo”, aseguró la joven empresaria.

Asegura que quería ser profesora de Educación Física y estudió en el Sena para prepararse en Entrenamiento Deportivo. Pese a que el video ya era conocido en el país, Daneidy Barrera poco o nada se imaginaba lo que le esperaba.

“Ese día se me descargó el celular, yo grabé el video y al otro día que llegué al Sena me dijeron ‘amiga que boleta está saliendo por todos lados con su video’ y yo le dije ‘cómo linda, me volví fue famosa linda’, ahí fue donde empezó mi vida y mi trayectoria como ‘Epa Colombia’”, agregó la joven, pero en la institución educativa donde estudiaba la historia fue distinta, por lo que fue expulsada al no representar el buen ejemplo que allí impera.

En ese momento, su familia no contaba con las posibilidades para pagarle unos estudios profesionales en la universidad privada, las opciones de ser una experta en educación física se cerraron y tuvo que regresar a trabajar en el centro donde inició cuando niña a vender ropa.

Pero esa no era su meta, la joven quería seguir grabando videos para las redes sociales por lo que con un celular de baja gama, una red social y miles de seguidores lograron cambiarle la vida a ‘Epa Colombia’. Un personaje que ha hecho parte de los titulares de medios de comunicación más importantes del país.

“Mi mamá me decía que con esos videos no iba a conseguir nada en la vida y le dije que iba a empezar a vender publicidad ‘vecino le vendo la publicidad’ y así fue como salí adelante, de San Victorino me llamaban que le hiciera publicidad a los jeans, después de pasar de gritar a 15 a 15 les decía ‘vea amiga le tengo el jean aquí en San Victorino, cómprelo’”.

Recordó que su primer pago por monetizar sus redes sociales provino de la plataforma de videos YouTube, de donde le consignaron 800 mil pesos pues los videos que ella subía a Instagram los recopilaba allí y esa era la suma a la que alcanzaba a llegar mes a mes. Desde que eso ocurrió, la realización de dichos videos pasó de ser simple entretenimiento para convertirlos en una prioridad.

“Algo me tocaba inventar para tener contenido, porque lo más difícil es tener ideas, por eso cuando dicen ‘no tan fácil lo que usted haga’. Vaya y cree una idea o tenga ideas para todos los días a ver si las vas a tener, eso es lo más difícil”.

Allí comenzaría el infierno de la hoy empresaria, pues en el año 2019 cuando el país enfrentaba su primera ola de protestas meses antes que se iniciara todo el tema con la pandemia, Daneidy decidió mostrar en sus redes sociales que con martillo en mano comenzó a afectar los bienes públicos sin tener en cuenta que ya era una figura pública y esto hizo que la llevaran a los estrados judiciales.

“Yo estaba normal en mi casa y un amigo me dijo ‘estamos en las marchas’ y me dijo que me tenía que hacer más famosa, ellos fueron los que me dieron la idea de hacer el video de TransMilenio y mis amigos me dijeron que teníamos que dañar algo, yo no lo quería hacer y no lo quería subir, yo siempre le muestro a mi papá los videos y el estaba ocupado comprando tela y yo subí ese video y a los cinco minutos ya era tendencia por todo lado”.

Asegura que se arrepiente de haber hecho el video en el que afectaba el bien público, siente que cometió errores creyendo en amigos que creía que eran buenas personas y después de los momentos difíciles que atravesó, asegura que el hecho de haberle quitado las redes sociales fue una de las mejores decisiones que le pasaron.

“Yo dije me quiero morir, me corté con un bisturí, pasé momentos difíciles en mi vida, quería tirarme por un balcón, yo no quería vivir porque tenía a todas las personas cercanas odiándome, mi mamá y mi papá súper bravos, la fiscalía llámeme a cada rato”, finalizó Daneidy Barrera para ‘La Red’.

