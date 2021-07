Rafael Santos Borré: "Llego al club ideal para triunfar en Europa". Foto: Twitter @eintracht_esp

Luego de casi un mes después de su presentación como nuevo jugador del Eintracht Frankfurt, Rafael Santos Borré atendió a los medios de comunicación durante sus primeras imágenes en territorio alemán. El cafetero usará la dorsal ’19′, la misma con la que tuvo su exitoso paso por River Plate y se convirtió en el máximo goleador de la era del técnico Marcelo Gallardo.

El colombiano, quien aterrizó en continente europeo en los últimos días, saludó a los asistentes a la rueda de prensa en alemán y confesó que poco a poco ha ido relacionándose con el idioma. El cafetero comentó sobre cómo han sido sus primeras horas en su nueva ciudad y confesó que tanto él como su familia están felices de poder ser parte de un club grande.

Será su primera experiencia en la Bundesliga y llega a ponerse bajo las órdenes del entrenador Oliver Glasner. Cabe recordar que ya tuvo la oportunidad de jugar en España cuando vistió las camisetas del Atlético de Madrid y Villarreal.

Acá lo mejor de su primera rueda de prensa como jugador del club alemán:

Sus primeras horas en Frankfurt

“Muy contento en las primeras horas aquí. He encontrado una ciudad maravillosa. Mi familia será muy feliz aquí. Estoy feliz de haber venido a Frankfurt y hay mucha ilusión por los retos lindos que tenemos en este camino. Conocí un poco la ciudad y pude venir al club, saludar a los compañeros e irme presentando con ellos, de hecho, ya cené con ellos y me sirvió para entrar más rápido en el grupo”.

Lo que lo motivó a ir al Frankfurt

“Lo que me llevó a fichar por el Eintracht fue la calidad humana que me mostraron desde el primer momento, su interés por mí. Vi la historia, la hinchada y el estadio que tiene el club. Siempre he visto que es un equipo familiar en el que se consiguen los objetivos unidos, para mí es fundamental tener ese grupo de trabajo”.

Apoyo familiar

“Mi familia es fundamental, es lo primordial, es la base que me fortalece para continuar mi carrera. Para no entrar en zona de confort y buscar nuevos retos. Ellos me han apoyado en todo este camino. Tuve pocas vacaciones y traté de mantenerme bien físicamente. Traté de entrenar para llegar lo mejor posible y que el entrenador cuente conmigo desde un principio”.

Referencia de otros colombianos que pasaron por Alemania

“Tanto con James como con Jhon (Córdoba) me mostraron lo que me iba a encontrar en la Bundesliga. Me dijeron que era una liga fuerte y competitiva que me servirá para seguir creciendo en mi carrera y dar un paso importante en Europa. Al ser una liga competitiva con jugadores de jerarquía me ayudará a seguir creciendo y llegué a un club ideal para eso, que compite al máximo nivel y que me permitirá mostrar mi potencial”.

Llega como reemplazo de André Silva (último goleador del equipo)

“André hizo un buen trabajo aquí. Sin embargo, vengo a hacer mi propia historia en el club. Con el entrenador no hemos hablado en cuanto a la parte táctica, solo una breve charla de cómo estaba, cómo había llegado y cómo me sentía físicamente. Lo que sí tengo claro es la idea de juego que él tiene, tuve la oportunidad de ver al equipo, de instruirme sobre lo que le gusta al entrenador y las raíces del club. Queremos mostrar un juego ofensivo con presión alta, eso me identifica, porque estaba acostumbrado a hacerlo en el club del que vengo. Intentaré adaptarme a lo que él quiere lo más rápido posible”.

Su anterior paso por Europa

“Ese paso lo hice muy joven, llegué a Europa desde la Liga Colombiana que, sin desmeritar, es competitiva para las ligas sudamericanas, pero a nivel de competiciones europeas no se compara en la parte táctica e intensidad. Eso hizo que ese primer paso en Europa me costara un poco, me faltaba madurar. Llegar a River y estar con ese entrenador me sirvió para ser un jugador más maduro y formado”.

Seguir con la ’19′

“Tuve la experiencia de usar el ‘9’ en el Deportivo Cali. tenía la oportunidad de elegir, pero con el ’19′ he hecho cosas muy lindas y quería mantenerlo. Estaba disponible y cuando me lo ofrecieron, no dudé en tomarlo”

Su rol en el campo

“Soy un jugador que se puede adaptar. En la Selección me han utilizado en diferentes posiciones, pero naturalmente me siento cómodo jugando de delantero, así sea jugando con otro punta como referencia de área o cumpliendo yo ese rol y dejando espacio a mis compañeros”.

Rueda de prensa completa

Elogios de la directiva a Borré

Al momento de hacer oficial su fichaje, desde el club alemán resaltaron las cualidades de Borré a la hora de atacar, pues ven en él un buen jugador con el que podrán sacar provecho a futuro.

“Borré es considerado un delantero clásico que consistentemente intenta rematar cerca de la portería, preferiblemente con el primer contacto con el balón. Además, el jugador nacional tiene un gran conocimiento del juego y un comienzo poderoso”, destacaron en su página web.

Por su parte, el director deportivo del Eintracht, Markus Krösche, elogió al cafetero diciendo: “Rafael Santos Borré es un jugador muy interesante que ya ha adquirido experiencia en el fútbol de clubes europeo. Nos ayudará con su instinto y precisión de gol. Estamos felices de haber ganado a un jugador de talla internacional. Es una muy buena transferencia para nosotros, tanto a nivel deportivo como económico”.

