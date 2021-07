Polémica en Galapa, Atlántico, por trino de la secretaria de Cultura: “fui asesina serial de músicos”

Tomada de @JuanCarle926

Esta semana, Esmeralda Moreno, secretaria de Cultura del municipio de Galapa, Atlántico, se convirtió en el centro de la polémica en el municipio luego de que hiciera un controvertido trino en su cuenta personal en el que señalaba que “en otra vida fui asesina serial de músicos”. Aunque el trino fue borrado minutos después de ser publicado, las redes sociales no olvidan, pues muchos usuarios le sacaron captura a su publicación y ahora le piden explicaciones.

“Estoy pensando que en otra vida seguramente fui asesina serial de músicos y por eso he tenido tantos problemas con esos bichos en esta vida”, trinó Moreno el pasado 21 de julio a las 12:50 de la tarde y algunos usuarios de la red social se encargaron de inmortalizar la publicación a pesar de que la mujer la borrara minutos después.

Además, después de que la mujer empezara a recibir reclamos por sus palabras, la cuenta personal de Moreno pasó a ser privada, lo que solo permite que quienes ella acepte como seguidores vean sus publicaciones. La mujer no se pronunció más al respecto, pero por su parte el sector cultural del municipio sí rechazó sus afirmaciones y señaló que sus palabras “ensucian” el buen nombre de los artistas de Galapa.

“Es muy indignante esta situación con la coordinadora de la casa de la Cultura, pues se supone que es quien dirige los procesos culturales del municipio. Hacer estos comentarios no va a ningún lugar, pues Galapa se caracteriza por ser un territorio muy cultural, por lo que esto ensucia y daña la imagen hacia los artistas”, dijo Aldair Zamora, líder cultural del municipio de Galapa.

El también artista señaló que a Moreno casi nadie la ha visto ni la conocen en el municipio, de hecho, reveló que la mujer es Antioqueña, así que señaló que no entiende por qué está ocupando dicho cargo en Galapa. Zamora no es el único artista que se ha expresado en contra de la funcionaria de la Administración Local, de hecho, el trino desencadenó que muchos artistas -no solo músicos- pidieran al alcalde del municipio que destituya a la mujer.

Sin embargo, de Moreno no se sabe nada todavía. El trino fue realizado el 21 de julio, pero parece que el tema tomó fuerza hasta la tarde del 22 de julio, cuando los reclamos habrían llegado a los oídos del mandatario de Galapa. Es por eso que en la mañana de este viernes 23 de julio, el alcalde José Vargas habló con la emisora Atlántico y expresó su rechazo por las palabras de Moreno.

En primera medida, Vargas señaló que desde la Alcaldía de Galapa rechazan y lamentan las palabras de Esmeralda Moreno y aclaró que sus expresiones no representan el sentir de la Administración. Para explicar por qué la antioqueña era la secretaria de Cultura, el alcalde señaló que ella llegó al cargo tras un proceso de meritocracia.

“Ella concursó en los concursos de mérito que se hacen en la función pública y llega a nuestro municipio bajo méritos, méritos que hoy ponemos en duda. Hablar de matar músicos en un municipio como Galapa donde la música es parte del día, nuestra gente está consternada, los padres de más de 400 niños músicos que van a nuestra Casa de la Cultura”, señaló Vargas y agregó que la mujer deberá darle a él y al pueblo sus explicaciones.

José Vargas señaló que no había podido hablar con ella, puesto que no contesta su celular y desde la emisora confirmaron que, desde que la polémica se formó, la mujer no atiende el teléfono.

Moreno Galvis, según la página de Función Pública, es Técnico Administrativo IV, licenciada en educación básica con énfasis en ciencias sociales y tiene una especialización de gestión de procesos psicosociales que no ha terminado, concursó para el cargo en Galapa y quedó seleccionada.

Por otro lado, en la tarde del 23 de julio, desde la Alcaldía de Galapa se publicó un comunicado en el que señalaron que “rechaza cualquier acto o manifestación de violencia; en este sentido, comunicamos a la opinión pública que como institución no somos responsables de las expresiones que realizan de manera ajena los funcionarios en sus redes sociales; sin embargo, cualquier mensaje verificado que sea emitido por estos y que afecte a la comunidad, será puesto a disposición de las autoridades competentes a través de los procesos disciplinarios correspondientes”.

Por otro lado, aunque la cuenta de la mujer aparece ahora en privado, el medio Tu Barco Noticias, publicó una imagen de otro trino que habría realizado Moreno después de que se formara la polémica en el que la funcionaria, nuevamente, hizo referencia a los artistas:

Tomada de Tu Barco Noticias.

