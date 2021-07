Concejales denuncian que rescate social de Bogotá es un rescate para TransMilenio

Concejo de Bogotá. (Colprensa - Álvaro Tavera)

El jueves 22 de julio, en la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá inició el primer debate del Proyecto de Acuerdo 265 de 2021, que es el proyecto de Rescate Social y Económico que radicó la alcaldesa Claudia López el pasado 12 de junio.

“Son 50 mil cupos de educación; 955 mil familias que cayeron en pobreza, con renta básica; comerciantes que tengan subsidios para recuperarse y salir adelante. Le agradezco al Concejo que empieza a estudiar desde hoy y esperamos que nos apruebe para julio, este 1.7 billones de inversión adicional”, aseguró López una vez radicó el texto ante el Concejo.

En su momento, los cabildantes de oposición aseguraron que según el Fondo de Estabilización Tarifaria del TransMilenio, este recibirá más de un un billón de pesos, por lo que quedan unos 700 mil millones de pesos para los programas sociales que plantea el proyecto.

Sobre el tema, este viernes, desde TransMilenio emitieron un alarmante comunicado en el que su déficit financiero está en número rojos por lo que solo tienen recursos para operar hasta septiembre de este año. “El sistema solicitó una adición de recursos para el resto de 2021 por valor de $1,25 billones. Sin este dinero, solo tendría recursos para operar hasta finales de agosto, por lo que en septiembre se suspendería el servicio”, aseguraron.

Concejales de bancadas de oposición rechazaron que la alcaldesa Claudia López asegure que si no se aprueba el proyecto de rescate social, el sistema de TransMilenio tendría que cerrar.

“Claudia López, usted engañó a Bogotá. Su rescate social, era un rescate de emergencia para Transmilenio. Es una irresponsabilidad que diga que el 15 de agosto se para la operación si no aprobamos el 1.1 billones que solicita. Por qué no hizo nada antes”, escribió la concejala Susana Muhamad.

Agrega la concejala que están contra la pared, porque si no se aprueba el rescate social “van a decir que no está con los más vulnerables cuando la realidad es que la Emergencia que les interesa no es la de la gente sino la de los operadores privados. Golazo del distrito, van a meter esto si un debate a profundidad”.

Por su parte, la cabildante Ana Teresa Bernal expresó que, “invertir la plata en el déficit de Transmilenio no es “Rescate Social”. El estatuto orgánico de Btá, Art. 32, establece la definición de ‘gasto público social’ tal como indica el Art. 41 del Dec Nal 111/96, que define qué es literalmente la inversión”.

Por su parte, la concejala Lucía Bastidas cree todo lo contrario y pidió al Concejo apruebe el salvavidas económico que necesita TransMilenio.

“El transporte público de la ciudad es un servicio esencial para los bogotanos; sin duda Transmilenio resultó afectado por la pandemia y por el vandalismo, y de la misma forma, las personas que dependen de ese servicio zonal y troncal en las localidades que en un 86% son de estratos 1, 2 y 3. Transmilenio ya tenía un déficit de dos billones de pesos para finales de 2020 y con las protestas que han tenido lugar este año, los daños a la infraestructura ascienden a más de $ 22.500 millones. Es necesario respaldar el proyecto de Rescate Social en el componente de transporte público, no así, en lo que tiene que ver con las entidades que no han demostrado buena ejecución a lo largo de esta Administración”, manifestó la cabildante del partido Alianza Verde.

Según el comunicado de TransMilenio, para 2019 el diferencial tarifario entre los ingresos por tarifa y el costo real de operación era de $892 mil millones de pesos. Por otra parte, para 2020 se tenía previsto, en condiciones normales y conforme los estudios presentados, que el diferencial tarifario ascendiera a $1,1 billones de pesos, los cuales fueron aprobados en su momento por el CONFIS Distrital.

