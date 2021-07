Jóvenes de la ‘Primera línea’ desalojados del Tintal se trasladaron al barrio 20 de julio

Tras el operativo que se llevó a cabo el pasado miércoles 21 de julio, al suroccidente de Bogotá, para despejar una zona verde del barrio Tintal, en la que se encontraban cerca de 100 personas, integrantes que harían parte de la denominada ‘Primera Línea’, le indicaron en entrevista con RCN Radio, que su situación es crítica, pues a raíz de la pandemia no tienen vivienda.

Uno de los integrantes del grupo, le indicó a la emisora que una vez tuvieron que abandonar el asentamiento en el barrio Tintal, tuvieron que trasladarse hacía al parque principal Porvenir, ubicado en la localidad de Bosa. Pero, pocas horas después tuvieron que desalojar este sector para dirigirse hacia el barrio 20 de Julio.

“Nos tuvimos que ubicar en un parque en Bosa Porvenir sobre la Alameda, luego de caminar varias horas para llegar allí después que nos fuimos del Tintal, los recursos no nos alcanzan y es muy complicado”, señaló a RCN Radio el vocero del grupo de manifestantes.

Además, este vocero detalló que varios de los integrantes de este centenar de personas no tienen para comer.

“A veces comemos solamente una vez al día, no tenemos una vivienda digna y no hemos podido asearnos como debe ser, por falta de vivienda, la situación es dura”, detalló Camilo Sárate, miembro de la Primera Línea y quien es parte de los desalojados del Tintal.

Asimismo, voceros de este grupo de manifestantes contaron que no solo la vida de ellos pasa por un complicado momento, sino que ahora sienten que no tienen un lugar en donde estar, pues cuando llegan a alguno, los vecinos del sector se molestan con su presencia y deben salir corriendo del lugar.

Otra situación que se conoció, es la difícil situación para las mujeres, la cual dio a conocer Casandra Ávila, joven integrante de la Primera Línea, quien manifestó a la emisora:

“Es complicado porque me llega la menstruación y llevo sin bañarme casi una semana y lo poco que recojo lo obtengo con la venta de mis artesanías, llegamos al campamento y armamos todo pero llegan a sacarnos, entonces es muy difícil, somos muchos los que llevamos días sin asearnos”, dijo la mujer.

Según ellos, en estos campamentos hay doce personas heridas en diferentes partes del cuerpo por los enfrentamientos que han sostenido con la fuerza pública, sin embargo siguen anunciando que las protestas continuarán.

Alcaldía de Bogotá desalojó a un grupo de jóvenes de la primera línea que acampaban en el Tintal

Durante este miércoles 21 de julio la Alcaldía de Bogotá desalojó a un grupo de más de 70 jóvenes manifestantes de la primera línea, quienes tenían instalado un campamento en un lote que prestó el distrito en el Tintal.

Al menos 100 hombres de la fuerza disponible y el Esmad llegaron al lugar acompañados de personal de la Secretaría de Gobierno para llevar a cabo el operativo.

Los jóvenes aseguraron que por ahora no tienen un techo para resguardarse y temen regresar a sus casas pues dicen que el Gobierno y la Policía han llevado a cabo “perfilamientos y seguimientos” ilegales.

Temen, según uno de los jóvenes entrevistados por Blu Radio, regresar a sus hogares y ser atrapados por la Policía Nacional o un ente gubernamental y que sean “desaparecidos”.

“Tienen el miedo como ser humano, regresar y que los atrape la Policía Nacional o algún tipo de ente gubernamental y desaparezcan. A más de uno le han montado vigilancia, hostigamientos, han llegado amenazas por redes sociales y nos ha tocado ir a veces sigilosamente, obviamente no vamos a exponer a nuestras familias”

Uno de los jóvenes aseguró que, debido al discurso del Gobierno, muchos están viviendo una grave situación humanitaria.

“Que no nos vayan a capturar, estamos viviendo una situación humanitaria, el Gobierno nos hace ver como si fuéramos una guerrilla, esto es un desplazamiento urbano. No sabemos hacia dónde vamos, no tenemos un lugar a al que llegar, nosotros nos declaramos en asamblea permanente hace 15 días. Muchos perdimos las casas por la pandemia y por estar aquí en la lucha, otros tienen miedo de volver y otros no pueden porque salieron a protestar”, dieron a conocer los jóvenes.

Los líderes de la primera línea dicen que su objetivo es crear un partido político y ser escuchados.

