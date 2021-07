Colombia, en el top 5 de países con más dosis de vacunas aplicadas en la región

Una enfermera inyecta una dosis de una vacuna contra la covid-19 el 4 de junio de 2021 en uno de los centros comerciales adecuados para la vacunación masiva en Cartagena de Indias (Colombia). EFE/RICARDO MALDONADO ROZO

En las últimas horas, el Ministerio de Salud anunció el inicio de vacunación contra el covid-19 de los colombianos entre 30 y 34 años, un avance más para las metas que tiene el Gobierno nacional con el Plan Nacional de Vacunación. Este buen ritmo en la inmunización de la población ha hecho que Colombia, según la Universidad de Oxford, esté por encima del promedio de vacunación mundial y sea uno de los países con más dosis aplicadas en Latinoamérica.

Esta información se puede evidenciar en el portal Our World In Data, en el cual se publicaron datos y resultados sobre el avance de la vacunación contra el covid-19 en todo el mundo. Ahí se demostró que, a pesar de las críticas y escándalos que ha tenido el PNV desde su inicio el pasado 17 de febrero, Colombia avanza mucho mejor que otros países latinos en la aplicación de las vacunas para combatir la pandemia.

Lo que estableció Our World In Data es que, en Latinoamérica, Brasil es el país con mayor cantidad de habitantes, igualmente es la nación con más personas inmunizadas con más de 120 millones de personas que han recibido al menos una dosis de vacuna y 30 millones con el esquema completo. En contraste, Nicaragua no alcanza a tener vacunadas a más de 200 mil personas y, de hecho, ninguna de ellas cuenta con el esquema de vacunación completo.

Colombia, por otro lado, ocupa el quinto lugar a nivel América Latina, con 23.631.963 de dosis aplicadas en el territorio nacional, esto para el 19 de julio. Pues cabe señalar que el más reciente reporte del Plan Nacional de Vacunación en el país señala que se han aplicado 24.230.595 millones de dosis aplicadas en el país, de las cuales 8.742.912 corresponden a segundas dosis y 1.964.832 a monodosis, esto para un 10.707,744 de colombianos con el esquema de vacunación completo, según cifras del Ministerio de Salud con corte del 21 de julio de 2021.

Otro de los puntos en los que se destaca nuestro país en los datos de la Universidad de Oxford es que, con la llegada de vacunas que solo requieren una dosis para inmunizar a la población el PNV incrementó su ritmo. Señalan que Colombia ha vacunado con, por los menos, una dosis al 29,64 % de toda la población, lo que supera por casi tres puntos porcentuales el promedio a nivel mundial, el cual es de 26,65 %.

En el portal se pueden ver diariamente actualizados los datos del avance de la vacunación a nivel mundial, esto utilizando la información oficial que publican los gobiernos. “El 26,6 % de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna covid-19 y el 13,2 % está completamente vacunado. Se han administrado 3,73 mil millones de dosis en todo el mundo y ahora se administran 30,84 millones cada día”, se lee en la página.

Our World In Data destaca que, en promedio, 20,32 % de los habitantes en Colombia han completado el esquema de vacunación contra el covid-19,y un 9,32 % de la población está a la espera de la segunda dosis. A nivel mundial, estos datos ubican a Colombia en el lugar número 18 en el avance de la vacunación, mientras que a nivel de Latam nuestro país solo es superado por Argentina, Brasil, Chile y México.

Además, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que unificará las etapas de inmunización en los municipios con población menor a 100 mil habitantes para poder seguir avanzando con el Plan Nacional de Vacunación. “Nos permitimos informarle al país que a partir de mañana viernes 23 de julio se abrirá la vacunación para personas de 30 a 34 años en todo el país. También abriremos la unificación de etapas para todos los municipios con una población menor de 100.000 habitantes”, señaló.

