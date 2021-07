Kevin Roldán pelea con famoso reguetonero y admite haberse acostado con su esposa

Kevin Roldán ha vuelto a ser el protagonista de una nueva polémica, luego de haberse despachado en contra del cantante puertorriqueño conocido como ‘Jamby El Favo’, a quien le cantó la tabla tan solo unos días después de estrenar el remix de ‘La Suite‘, una canción para la cual colaboraron juntos.

Todo sucedió este miércoles, 22 de julio, cuando el músico caleño emitió a través de sus historias en Instagram espinosos comentarios contra su colega, luego de que este reviviera un conflicto que tuvieron tiempo atrás, por razones que pocos conocen.

De inmediato, las palabras de Roldán llegaron hasta Jan Omar Cambero (nombre de pila del boricua), quien no dudó en contestar con lo que fue considerado por muchos como una amenaza directa.

“Hablas de sapo y me llamaron la policía ese día en la finca. Creo que quieres meterme preso o demandarme. Kevin Roldán A.K.A. el sapo caleño que se mudó de allá porque no lo quieren, y por sapo también va a tener que mudarse de Medellín, donde se sabe, desde los tiempos de Pablo Escobar, cómo terminan los sapos ”, aseguró ‘Jamby El Favo’.

Pero este fue tan solo el comienzo de la pelea, pues el puertorriqueño agregó a sus historias unos videos en los cuales respondió a todos aquellos que le preguntaron entonces, por qué si existía un conflicto entre ambos se estrenó hace dos semanas el remix de ‘La suite’, una canción para la cual colaboraron también con Reykon y J Álvarez.

En la grabación, Cambero reiteró su tono amenazante al admitir que cuando estuvo en Colombia y tuvo su primer rifirrafe con el intérprete de ‘PPP‘, portaba un arma traumática y otra de fuego con las cuales estaba dispuesto a hacerle daño.

“Él sabe que yo andaba allá con una traumática y otra verde encima, pero si hay que usar la que sea vamos a hacerlo y darle a ese infeliz en la cara, o donde sea (...) Yo salí en el tema de ‘La suite’ porque me rogaste, me llamaste y me buscaste, llevabas tiempo ya” añadió.