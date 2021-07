Alcaldía de Bogotá desalojó a un grupo de jóvenes de la primera línea que acampaban en el Tintal

Durante este miércoles 21 de julio la Alcaldía de Bogotá desalojó a un grupo de más de 70 jóvenes manifestantes de la primera línea, quienes tenían instalado un campamento en un lote que prestó el distrito en el Tintal.

Al menos 100 hombres de la fuerza disponible y el Esmad llegaron al lugar acompañados de personal de la Secretaría de Gobierno para llevar a cabo el operativo.

Los jóvenes aseguraron que por ahora no tienen un techo para resguardarse y temen regresar a sus casas pues dicen que el Gobierno y la Policía han llevado a cabo “perfilamientos y seguimientos” ilegales.

Temen, según uno de los jóvenes entrevistados por Blu Radio, regresar a sus hogares y ser atrapados por la Policía Nacional o un ente gubernamental y que sean “desaparecidos”.

“Tienen el miedo como ser humano, regresar y que los atrape la Policía Nacional o algún tipo de ente gubernamental y desaparezcan. A más de uno le han montado vigilancia, hostigamientos, han llegado amenazas por redes sociales y nos ha tocado ir a veces sigilosamente, obviamente no vamos a exponer a nuestras familias”

Uno de los jóvenes aseguró que, debido al discurso del Gobierno, muchos están viviendo una grave situación humanitaria

Que no nos vayan a capturar, estamos viviendo una situación humanitaria, el Gobierno nos hace ver como si fuéramos una guerrilla, esto es un desplazamiento urbano (…) “No sabemos hacia dónde vamos, no tenemos un lugar a al que llegar, nosotros nos declaramos en asamblea permanente hace 15 días. Muchos perdimos las casas por la pandemia y por estar aquí en la lucha, otros tienen miedo de volver y otros no pueden porque salieron a protestar.