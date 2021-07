Solicitud de reconocimiento deportivo del club Real Sincelejo será revisada por la Corte Constitucional

A la Corte Constitucional de Colombia llegó una acción de tutela sostenida entre el otrora Coldeportes, actual Ministerio del Deporte, y el Club de Fútbol Profesional Sincelejo, desde 2016.

El caso será revisado por el alto tribunal, tras una solicitud emitida desde la Defensoría del Pueblo y por iniciativa de magistrado Alejandro Linares.

Cabe recordar que la acción de tutela había fallado en diciembre de 2020 por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ordenándole al Ministerio del Deporte que le diera reconocimiento deportivo al club de Sucre.

Además, este pleito jurídico tiene sus orígenes desde que Juan Carlos Restrepo, representante del Club y padrastro del crack colombiano, James Rodríguez, pidió dar de baja las resoluciones del año 2016 con las que Coldeportes había sembrado dudas sobre el aval o no en cuanto al reconocimiento deportivo del club de Sincelejo.

Al parecer, el equipo del padrastro de James había sido vendido ilegalmente en 2004 por el entonces expresidente del club, Édgar Rafael Paternina.

Los supuestos compradores de Real Sincelejo fueron unos empresarios de Pereira, que lo rebautizaron como ‘Deportivo Pereira S.A.’ y posteriormente como ‘Club Deportivo Depor Fútbol Club S.A.’, con sede en Cali.

Luego de que ante la justicia lograran demostrar la venta fraudulenta del equipo a Édgar Paternina, él mismo fue condenado por el delito de estafa por parte del Tribunal Superior de Sincelejo, que además ordenó tumbar todos los actos jurídicos generados por esta venta en 2015, dado el fraude en cuestión.

Tanto la Defensoría del Pueblo como el magistrado Alejandro Linares consideraron que la decisión de la Judicatura incurrió en errores, pese a demostrar la estafa. En un documento emitido el lunes 19 de julio, la Defensoría se refirió al manejo del caso que comenzó con una acción de tutela y que para ellos presenta dudas en cuanto a la competencia de quien lo trabaja. Esto dijo el ente público sobre la determinación tomada hasta el momento:

De mantenerse el pronunciamiento de segunda instancia, se estarían abrogando competencias del juez natural, que para el caso particular es el contencioso administrativo, quien es el llamado por competencia a resolver las pretensiones y el debate, que, si bien cursa desde el año 2016, como se enunció anteriormente tampoco cumple con el principio de inmediatez, desvirtuando per se el perjuicio irremediable que pretende validar con la acción de tutela

Hay que tener en cuenta que sobre la pretensión de Real Sincelejo de adquirir su reconocimiento deportivo por MinDeportes y llegar a la Dimayor, en primera instancia, un juzgado negó la solicitud y posteriormente el 2 de diciembre de 2020, la extinta Sala del Consejo Superior de la Judicatura falló a su favor (con tres salvamentos de voto), suspendiendo así las resoluciones, por lo que ordenó al Ministerio del Deporte que en 48 horas le otorgara el reconocimiento deportivo al Real Sincelejo y a la Dimayor que lo afiliara.

En entrevista con la emisora W Radio, el representante del equipo, Juan Carlos Restrepo, cuestionó el interés de la Defensoría del Pueblo y de un magistrado de la Corte Constitucional por insistir en la selección para la revisión de dicha tutela. Esto dijo Restrepo ante los micrófonos de ‘La W’ el pasado 19 de julio:

Nos causa curiosidad al equipo jurídico que tenemos (a los constitucionalistas y a los penalistas nuestros) que un caso que quedó en firme, que ya fue a la sala de selección y no fue seleccionado después de unos días o un mes, uno de los magistrados que hacía parte de la sala de selección cambie de opinión referente de su posición inicial

Lo único que nosotros estamos pidiendo es que no hayan ese tipo de inquietudes referente de las actitudes o de las acciones que emprenden algunas personas de ese alto tribunal porque no puede ser posible que un mes y medio después un magistrado cambie su postura de no seleccionar, cuando los jurídicos nuestros hacen el análisis del magistrado para contextualizarnos de quién en la persona que está solicitando la insistencia de la revisión, nos damos cuenta de la cercanía que tiene con las entidades que están siendo cuestionadas por nosotros, dígase el Ministerio del Deporte, Federación Colombiana de Fútbol o Dimayor