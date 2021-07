“Pelea de verduleras”, así reaccionó el uribista Alberto Bernal a la pelea de la oposición

La pelea entre opositores sigue dando de qué hablar en el país luego del vergonzoso momento que protagonizaron en la instalación del Congreso donde debían decidir quién sería el senador en representación de esas colectividades para ocupar la segunda vicepresidencia del Senado.

Según mencionaron todos, se acordó que el puesto iba a ser para el senador Gustavo Bolívar al que votaron 32 congresistas pero que no tuvo el apoyo de 66 parlamentarios que prefirieron votar en blanco haciendo que otra parlamentario fuera escogido para ese puesto en la Mesa Directiva.

El Partido Verde postuló al senador Iván Name, quien quedó en el cargo y senadores pertenecientes al Pacto Histórico afirmaron que esa colectividad los traicionó, un debate que sigue registrándose este miércoles y que deja a una oposición totalmente fraccionada.

Pero esta pelea claramente beneficia a un sector político y es el uribismo. Así lo dejó ver un trino del economista Alberto Bernal, quien señaló que era muy divertido ver la discusión entre opositores.

“Esta pelea de verduleras en la que anda la izquierda es extremadamente divertida de ver. El gamín Bolívar insulta a la Juvinao, el señor ese Inti se mete con los aliados de la alcaldesa, el otro grita, se pone un casco, y voltea la bandera…Por favor no paren, muy bien”, escribió.

A lo anterior se suma que el senador Bolívar agregó pruebas de su teoría de que los verdes traicionaron el acuerdo que tenían para su representación en este último periodo legislativo. En su cuenta de Twitter publicó un chat de WhatsApp, que según dice, es de los periodistas del Senado.

En el pantallazo del chat se ve como a las 8:24 a. m. mucho antes de la instalación del Congreso por parte del presidente Iván Duque y de la votación de la segunda vicepresidencia del Senado, que según habían acordado con los verdes sería para Gustavo Bolívar, una persona no identificada pasó un reel de fotos del senador Iván Name, quien finalmente fue elegido.

“Aparecieron las llaves. Miren el chat de periodistas del Senado: a las 8:24 AM envían el book con fotos de Iván Name y piden videos. La votación fue a las 2:00 p. m. Lo que dice Katherine Miranda es cierto. El Partido Verde sabía de la jugadita sucia. No sigan mintiendo. Se hunden más”, escribió el senador sobre lo que para él es una evidencia de que mucho antes de la votación desde el Partido Verde iban a postular a Name.

Tomado de la cuenta del senador Bolívar.

La conversación entre Paloma Valencia y María Fernanda Cabal

La revista Semana conoció un video en el que las congresistas uribistas, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, graban el momento exacto de la derrota de Bolívar.

“La cara de Roy, ¡qué tristeza!”, se escucha decir a la senadora María Fernanda Cabal. “Eso pasa cuando maltrata a todo el mundo…”, le contesta Paloma Valencia, quienes se encontraban grabando el momento en el que la congresista Angélica Lozano contaba los votos para la elección del vicepresidente del Senado.

“Maltrata, abusa, y después lo presentan como si fuer el Ave Fénix”, dijo Cabal sobre el senador Roy Barreras, mientras en el video aparecen la senadora por el Partido Comunes Sandra Ramírez y el senador del Polo Democrático Alexánder López, quienes también se encuentran a la espera del resultado del conteo de votos.

“Además insultan a las Fuerzas Armadas y quieren que los elijamos. No señor. El respeto por la institucionalidad. Miren lo que va a pasar en esta elección”, agregó la senadora Paloma Valencia, apuntando a la congresista Angélica Lozano mientras cuenta los votos.

“Inédito e histórico. Miren la cara de Racero, da una tristeza. Racero que habla mal de todo el mundo, con una lengua de víbora, critica, lapida”, manifestó Cabal apuntando la cámara al congresista Racero, mientras se escucha a la senadora Valencia decirle: “No, habla mal, no. Difama a todo el mundo. Sicario Moral”.

“Así es la democracia mis queridos amigos, no porque uno insulte mucho, avanza mucho. Jefe de la primera línea a punto de ser derrotado por el voto en blanco señores”, agregó Valencia para luego dar por terminada la grabación.

SEGUIR LEYENDO: