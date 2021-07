La razón por la que Juan Diego Alvira ya no está en Noticias Caracol

Este miércoles se rompió la costumbre de los televidentes de Noticias Caracol, quienes en la emisión de la mañana no vieron al presentador Juan Diego Alvira. Algunos se sorprendieron, sin embargo, el mismo periodista ya había comunicado que no estaría para estas fechas y fue reemplazado este miércoles por Ana Milena Gutiérrez.

Por eso Juan Diego se tomó sus redes sociales para volver a explicar por qué no estuvo en la emisión. A través de Instagram, el comunicador explicó que se tomará unos días con su esposa Ana María Escobar y sus hijos al subir una foto, usando tapabocas y en un avión junto a ella.

“El amor en tiempos de pandemia ¿qué le vamos a hacer? Voy a estar unos días en vacaciones… Nos vemos próximamente… vacaciones, familia, descanso”, escribió en la descripción.

Quien reemplazó a Alvira fue Ana Milena Gutiérrez quien llegó a las emisiones de Noticias Caracol hace pocos meses tras haber pasado por ‘Día a Día’, donde fue corresponsal en Cali.

La pregunta de Laura Acuña

La presentadora decidió crear un espacio en YouTube para entrevistar a personajes varios de la vida nacional. El invitado hace unas semanas fue el periodista Juan Diego Alvira, con quien estuvo hablando sobre incidencias y casos incómodos debido a su profesión.

Una de las preguntas que le hizo la santandereana tuvo que ver con el cubrimiento de las protestas que hicieron parte del Paro iniciado el 28 de abril. Ella le recalcó que había sido intimidado por estar en el lugar de la noticia.

“Para ti que estás prestando un servicio, porque la información es eso, un servicio que tú le das a la gente, ¿No te desanima un poco?”, fue el interrogante de la presentadora, a lo que Alvira le contestó que:

“Claro, me dio tristeza, dolor. Creo que eso lo que nos deja es una lección sobre todo en la manera en que contamos las cosas, en la manera en que se las presentamos a la gente, en la manera que a veces nos las damos de imparciales y lo que estamos es desconociendo la realidad de la gente”.

El comunicador puntualizó que, “todo eso me generó una gran cantidad de preguntas, cuestionamientos internos, además porque el periodismo es el cuarto poder pero si la gente no te ve como eso es porque algo mal estás haciendo”.

El ibaguereño lanzó una crítica a la manera en que se ejerce el periodismo desde los medios de comunicación, enfatizando en el miedo que hay en una parte del gremio para hacerle frente a la noticia y a partir de su experiencia en el Paro Nacional:

“Me generó un sinsabor muy grande sobre la manera en la que contamos las noticias los medios, creo que nos hace falta más valor para encarar a los corruptos, a los sinvergüenzas que están en contravía de la gente y para estar del lado del ciudadano”, palabras que fueron acompañadas de aplausos por parte de las presentadoras y el equipo detrás de cámaras.

Cristina Estupiñán, quien acompaña a Laura Acuña presentando este espacio, le preguntó al periodista cuál había sido la entrevista más difícil que ha tenido que hacer. El ibaguereño admitió que han sido muchas las que entran en esa categoría; de hecho, recordó una con la alcaldesa Claudia López luego de su recuperación por contagio de Covid-19.

“Con la alcaldesa ocurrió una cosa que yo tampoco me esperaba… Ella tomó una reacción bastante fuerte porque yo le pregunté por Gustavo Petro: antes era su aliado político pero cuando estaba aspirando a la alcaldía, Petro terminó siendo su acérrimo rival. Ella se pegó la despachada, se puso furiosa (…) y yo por bajarle dije ‘vamos a mamarle gallo para que se suavice’, le dije que no se pusiera brava y terminé siendo machista. Al final la vaina fue tensa y le dije que no era para tanto”, dijo. Recordó también una entrevista con Iván Duque cuando fue candidato presidencial y donde, según él, sufrió mucho.

