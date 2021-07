Armada colombiana rescató a dos dominicanos que llevaban 14 días perdidos en el mar Caribe

La Armada de Colombia rescató a dos dominicanos cerca a Providencia, en el mar Caribe. Foto: cortesía.

La Armada de Colombia confirmó que el pasado 18 de julio rescató a dos ciudadanos de nacionalidad dominicana aproximadamente a 150 millas náuticas al sureste de la isla de Providencia, en el mar Caribe. Al parecer, los dos hombres llevaban 14 días a la deriva luego de que la motonave en la que se transportaban sufriera una avería en el motor.

El capitán de fragata Jesús Zambrano, comandante del Buque Hidrográfico Multipropósito ARC “Caribe”, relató como dieron con los dos extranjeros, que se encontraban en una lancha tipo corvina: “El 18 de julio a las 23.30 horas, aproximadamente a unas 150 millas náuticas al sureste de la isla de Providencia, vemos cómo una luz tenue titila en el océano en unas condiciones océano-atmosféricas sumamente complejas con olas de 3 y 4 metros de altura”.

Posteriormente, explicó que el buque, que ha sido utilizado para atender la emergencia en Providencia por el paso del huracán Iota, se acercó a dicho punto y pudo vislumbrar la embarcación, que flotaba sin rumbo ante los daños mecánicos.

Pese a encontrarse a la deriva por casi dos semanas, las autoridades confirmaron que estos dos sujetos, identificados como Wander Feliz Cuevas, de 37 años, y Miguel Ángel Romero, de 50, presentaban buenas condiciones de salud. Sin embargo, al momento del rescate, estos fueron aislados del resto de la tripulación en cumplimiento de las medidas de bioseguridad por la COVID-19.

Los dos hombres extranjeros rescatados durante el operativo. Fotos: cortesía ‘Seguimiento.co’.

“Teníamos 14 días flotando sobre el mar, peleando con el mar. Las olas nos llenaban la embarcación cada vez que nos daban, nunca tuvimos momento seco”, explicó Cuevas, quien añadió que, cuando fueron encontrados por la Armada, apenas les quedaban dos paquetes de galletas, los cuales les iban a durar unos dos días, según sus cuentas.

Puestos a salvo, las autoridades manifestaron que pudieron establecer diálogo con los seres queridos de los dos extranjeros, de quienes se creía que habían muerto: “Logramos que ellos se comuniquen con sus familias para informar que están sanos y salvos dado que, después de todos esos días que habían pasado perdidos en el mar, se creía que habían perdido la vida”.

Los dominicanos fueron transportados hasta la Base Naval ARC “Bolívar”, en la ciudad de Cartagena, para luego ser puestos a disposición de Migración Colombia. Allí recibirán la atención necesaria y, seguidamente, serán repatriados a República Dominicana.

Las autoridades informaron que la lancha no pudo ser recuperada producto de las difíciles condiciones marítimas en la zona.

RECONSTRUCCIÓN EN PROVIDENCIA:

Poco más de una semana atrás, se conoció que los habitantes de Providencia salieron a bloquear varias vías, en los sectores de Town y Mountain, con el fin de presionar al Gobierno nacional por ayudas para la reconstrucción de sus viviendas.

Susana Correa Borrero, gerente para la Atención y Reconstrucción de la isla, explicó que, hasta ese momento, se había invertido en la infraestructura de más de 500 viviendas. “Estas más de 500 casas que han sido intervenidas, proporcionan calidad de vida a las familias. El trabajo se ha enfocado no solo en reparar, sino en reconstruirlas, en muchos casos, debido a las condiciones estructurales en que se encontraban. El resultado es que quedan en mejores condiciones”.

Sin embargo, para los pobladores el panorama no es tan alentador, ya que muchos aseguran que todavía no tienen sus casas, y ello se ve reflejado en malas condiciones de vida: “Vivimos en carpas, no tenemos derecho a tener una cocina aquí adentro, no tenemos derecho a tener el baño aquí, no tenemos derecho a tener una nevera, en la mitad de la lluvia nos toca salir a buscar el baño, nos toca salir a buscar un vaso con agua, eso es inhumano, eso no es justo con nosotros”, aseveró la periodista Amparo Pontón, quien vive en la isla.

