“Me cambió la vida: Valentina Rendón contó cómo fue su proceso de embarazo durante la pandemia

La pandemia del covid-19, así como los efectos que trajo reflejados en las prolongadas cuarentenas y los cambios abruptos en la manera de vivir, afectaron la convivencia y los hábitos de muchas personas en el mundo; la gran mayoría han tenido experiencias curiosas y atípicas. Este fue el caso de la actriz Valentina Rendón.

En principio, tuvo una dura prueba de vida siendo madre a sus 40 años; a pesar de eso, tanto su salud como la de su primer hijo ha sido estable. De hecho, en diálogo con el programa de Canal 1 ‘Lo sé todo’ narró cómo fue esta experiencia:

“Desde que arrancó la pandemia tuve bebé, me mudé dos veces de casa, quería que mi hijo tuviera dos nacionalidades -colombiana y estadounidense- (…) y nos agarró -a ella y a su esposo- la cuarentena de la lactancia más la cuarentena que no (sic) se podía salir del país y después tuvimos que regresarnos a nuestra casa en Los Ángeles en un vuelo humanitario que fue una experiencia rarísima”.

También narró cuál ha sido su comportamiento tras el nacimiento de su primer hijo:

“Cuando salí con el bebé de la clínica, estuve tres días sin dormir. Yo lo miraba abrir y cerrar los ojos y yo me decía ‘se me está adelgazando’; estuve entre asustada y maravillada y yo no lo podía creer que sea mi bebé tan hermoso”, mientras contó cómo fue su proceso de lactancia.

“También pensé que iba a ser un proceso donde estaría súper glamurosa, súper linda, pero me di cuenta que duele, que es dura, que son noches sin dormir, que es entender todos los cambios que tienen los bebés. A veces la gente me dice (sic) ‘¿necesita ayuda?’ y yo les dijo ‘déjenme, yo puedo’”.

La actriz de telenovelas como ‘Tabú’, ‘Allá te espero’, ‘Marido a sueldo’ y otras, dijo que su bebé quiere estar todo el tiempo con ella, enfatizando que, “yo soy la que hago todo con el niño… yo trato de ser una mamá primeriza no muy sobreprotectora, yo dejo que toque todo, que coma todo, la vitamina M”, dijo.

Además, habló sobre el papel que tiene su esposo sabiendo que ambos trabajan en el mismo medio, pues él se desempeña como director de telenovelas:

“Él está en la parte de dirección y yo en la actoral. La verdad él ha entendido muy bien, por ejemplo, al principio cuando tenía las escenas románticas yo sentía que miraba raro, estiraba el cuello y demás, pero él entiende. Ya después se le decía ‘salgamos a comer y mientras tanto no hablemos de la película que estamos haciendo”.

Dijo también que, por cuenta de la pandemia, muchas parejas han estado más tiempo juntas, sobre todo en su caso ya que hay un hijo de por medio que necesita de la atención de ambos y también contó que, “como esposa entregada me toca estar pendiente de los dos”.

Otro proceso complicado fue el de la recuperación de su figura luego del embarazo. “Ha sido complicado, me ha tocado empezar a hacer ejercicio y sudar mucho, hasta la última gota, pero ahí voy”.

Actualmente, la actriz tiene una alta actividad en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram donde comparte con frecuencia fotos y videos con su hijo, especialmente mientras se ejercita.

SEGUIR LEYENDO