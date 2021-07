“Llévelos a dormir a su casa”: fuerte encontrón entre María Fernanda Cabal y María José Pizarro por la ‘primera línea’

Congresistas María Fernanda Cabal y María José Pizarro / Archivo

La pelea cazada entre las congresistas María Fernanda Cabal y María José Pizarro tuvo un nuevo ‘round’. Esta vez, relacionada con las protestas que se desarrollarán este martes 20 de julio y en la que participarán las ‘primeras líneas’ de varias ciudades colombianas, así como la Minga Indígena.

Como de costumbre, la senadora Cabal, quien milita en el partido Centro Democrático, difirió en la posición de la representante Pizarro, quien es férrea defensora de la protesta social y que hace algunos días dejó un trino en el que mostró su apoyo a los manifestantes antes mencionados:

“Este 20 de Julio, fecha que nos recuerda el grito de independencia llegan a Bogotá la Minga Indígena y la juventud de las Primeras Líneas. Les recibiremos con afecto, respeto y reconocimiento”, escribió la congresista que hace parte del ‘Pacto Histórico’, mensaje que, al parecer, no le gustó para nada a la senadora uribista, quien citó la publicación y le dejó un vehemente mensaje:

“Llévelos a dormir su casa. Y no olvide una oración por el joven degollado por las trampas con cables de sus bebés de la primera línea”, respondió Cabal.

Aunque Pizarro guardó silencio esta vez, María Fernanda Cabal volvió a lanzarle otra pulla, pero esta vez citando un artículo que reflejaba el supuesto plan que la ‘primera línea’ de Bogotá desarrollará este martes para atentar, presuntamente, contra el orden público en la ciudad.

La también precandidata presidencial compartió la noticia en Twitter y en la descripción volvió a aducir que los miembros de ese colectivo son ‘amaestrados’ por María José Pizarro. En el artículo se mencionan posibles nexos de la ‘primera línea’ con el ELN y las disidencias de las FARC; además, se asegura que este grupo social se estaría enmarcando como una nueva banda delincuencial. “La guardería de Pizarro”, trinó Cabal.

La segunda publicación llegó a los ojos de la parlamentaria petrista, quien esta vez no guardó silencio a las indirectas de su colega en el Congreso y, con un tono aparentemente indignado, se defendió argumentando que el gobierno de Iván Duque debe propender por la niñez y juventud y calificó como “graves” las acusaciones que la congresista uribista le hizo.

“La juventud y la niñez debe ser protegida, impulsada a cumplir sus sueños y crecer con oportunidades. La guardería debería ser el estado que cuida a su niñez y a la juventud. Por lo demás, ante sus graves acusaciones, esperamos resultados sin falsos positivos judiciales”, tuiteó Pizarro, quien a su vez dijo que no esperaba nada bueno de Cabal y explicó cómo percibe la forma de hacer política de la fiel seguidora del expresidente y jefe natural de su partido, Álvaro Uribe.

“De María Fernanda Cabal no espero ninguna actitud digna, solo destila odio y resentimiento. Su campaña se basa en agredir, denigrar y acusar falsamente, solo así puede brillar quien no tiene elementos para brillar con su propia luz”, respondió María José Pizarro.

Los cuestionamientos de las dos parlamentarias desataron una nueva polémica en la esfera política del país y ambas se ganaron diversos cuestionamientos. Algunos de los comentarios que se leyeron en la red social fueron: “Asúmalo Pizarro: CABAL PRESIDENTE 2022 - 2026; “Aunque no me quedo con ninguna, creo que hace menos daño esos pelados, que los pelados de su mentor con las motosierras, machetes y fusiles en el campo”; “Y son quienes debaten el modelo de sociedad nuestro, son quienes dicen que el aprendizaje de oficios por parte de menores es abuso, son quienes no permiten la ejecución de políticas para combatir la drogadicción”, entre otros comentarios.

Entre tanto, el Gobierno nacional, así como la Alcaldía de Bogotá, desplegaron un operativo para este martes que garantizará la tranquilidad en el marco de la celebración de la independencia de Colombia.

