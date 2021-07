“Ojalá todas las enfermedades fueran así”: Taliana Vargas habla sobre su vitiligo

Taliana Vargas. Foto: Instagram @talianav

Al tener una enfermedad, una afección, un trastorno, etc. cada persona reacciona de una manera diferente, ya sea de una forma negativa o positiva. Sin embargo, Taliana Vargas hace parte de este último grupo en cuanto a su vitiligo, una enfermedad cutánea, que no se sabía que tenía hasta que en 2020 lo reveló.

La exreina de belleza se ha tomado bastante bien el vitiligo y las manchas que ha dejado en su piel. De hecho, a principios de junio pasado en medio de una interacción con sus seguidores, uno de ellos le pidió compartir una fotografía que hasta el momento no hubiera hecho pública. De este modo, la también actriz compartió una imagen en la que se le ve posar muy sonriente y sobre ella escribió: “La tomé a propósito para mostrar todas mis manchas nuevas de vitiligo, ¡pero no la había montado!”.

De esa forma, la fotografía da cuenta de las manchas que la samaria tiene en sus codos y rodillas, aunque también las tiene en sus manos.

Ahora, y nuevamente en sus historias en Instagram, Taliana Vargas fue interrogada sobre “si no le afecta” tener vitiligo. Al respecto, la exreina dijo: “¡No me afecta en nada! Son solo manchas, no duelen, no pican, ¡ojalá todas las enfermedades fueran como el vitiligo!”.

Historias en Instagram de Taliana Vargas. .Foto: Instagram

Al igual que Taliana Vargas, hay otras figuras públicas que también tienen vitiligo, uno de los casos más populares es el de ya fallecido cantante Michael Jackson, además de la modelo canadiense Winnie Harlow, y en Latinoamérica el músico argentino Charly García.

Sobre la carrera en la televisión de Taliana Vargas:

Todo el país conoció a la samaria tras convertirse en Señorita Colombia en el año 2007 con solo 19 años de edad. Posteriormente, en 2008 dejó en alto el nombre de Colombia en el certamen de Miss Universo, tras quedar como virreina. La ganadora de esa edición del concurso de belleza fue Dayanna Mendoza, Miss Venezuela.

Dejando atrás su pasado como reina, Taliana Vargas se dedicó a la actuación y la presentación. En el primer campo ha trabajado en producciones como ‘Chepe fortuna’ (2010), ‘Rafael Orozco, el ídolo’ (2012), la serie ‘Narcos’, entre otras.

Como presentadora ha estado en los realities ‘Bailando con las estrellas’ (2016) y ‘Desafío: La lucha de las regiones (2009).

Aproximadamente desde hace cuatro años a Vargas no se le ha visto actuando, empero, recientemente le dijo al portal de Kienyke que está “lista para retomar, estoy lista para volver a la actuación, estoy lista para retomar el cine, me hace mucha falta”.

En el año 2015 y después de aproximadamente dos años de relación, la exreina de belleza contrajo nupcias con el empresario Alejandro Éder. La pareja tiene dos hijos: Alicia María, nacida en 2019, y Antonio, quien llegó al mundo en 2020.

