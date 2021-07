Gustavo Petro espera que Margarita Rosa de Francisco sí se lance al Senado: “No se puede cambiar el gobierno sin cambiar el Congreso”

Senador Gustavo Petro y Margarita Rosa de Francisco, actriz colombiana. Fotos: Colprensa.

La actriz Margarita Rosa de Francisco, alborotó las redes sociales con un trino en el que abrió las puertas para una posible candidatura suya al Senado.

“Que tal yo de candidata al Senado y encabezar una lista cerrada, cremallera, conformada por líderes sociales y activistas insignes de las comunidades indígenas, negras, ambientalistas, transgénero, animalistas, artistas, víctimas del conflicto y políticos honestos. ¡Qué parche!”, escribió De Francisco.

Pues este sábado el senador Gustavo Petro pidió que la actriz en serio considere ese camino político. “No se puede cambiar el gobierno sin cambiar el Congreso. Que la sociedad fuera de verdad representada por la decencia: jóvenes, mujeres, indígenas, afros, intelectuales, por la diversidad de la nación misma Ojalá prospere la iniciativa de Margarita Rosa de Francisco”, dijo Petro en un trino.

Mientras algunos tuiteros celebraron que la actriz esté considerando ser senadora, hay otros que le recuerdan lo que decía tan solo meses atrás sobre el tema. En febrero de este año el periodista Felipe Zuleta, en su cuenta de Twitter, calificó a Margarita Rosa de ‘provocadora’ y que debería, desde ya, dejar en claro si quiere o no participar de la política.

Minutos más tarde, la respuesta de la actriz fue contundente y negó tener intereses para participar en algún movimiento político del país. En su respuesta recordó cuando fue una de las candidatas para participar en el reinado Nacional de la Belleza hace casi 20 años.

“Mi apreciado Felipe, desde que fui candidata al Reinado Nacional se me quitaron las ganas de que me elijan para algo. Por eso puedo decir lo que siento cuando veo a Colombia tan desbaratada y saqueada. Si quisiera un cargo público, no estaría haciendo enemigos por aquí”, dijo Margarita.

El senador Gustavo Bolívar le dijo a este medio que la discusión sobre si la lista será abierta o cerrada la están teniendo hace varios meses y que la semana pasada esperaba que se definiera pero el Polo Democrático aplazó la decisión, “porque ellos son partidarios de la lista abierta y nosotros de la lista cerrada. Cuando salgamos con esa definición de si es abierta o cerrada, entramos a una etapa de inscribir a la gente, porque hay mucha gente que está pidiendo pista para entrar al Pacto Histórico y la idea es que se abra una etapa de inscripción y después viene el consenso político de quiénes van a estar en la lista tanto del Senado como en las regiones en la Cámara”.

En la entrevista el senador dijo que si la lista es abierta, él siente la responsabilidad de volverse a presentar como candidato, “porque con mi votación puedo jalar a varios candidatos que no logren tantos votos. Si es cerrada había dicho que no iría porque ya es la persona la que votaría por el logo del Pacto Histórico y ahí ya no van nombres, sí hay una lista de nombres, pero en sí la gente vota es por el movimiento político y aprovecho esas papaya para salirme porque la verdad necesito hacer otras cosas fuera de la política para no quebrarme”.

También dijo que la batalla principal que tiene su movimiento político es evitar que se colen más ‘manguitos’, haciendo referencia al senador Jonathan Tamayo, quien llegó al Congreso con el aval de izquierda pero apoyó al uribismo. “Ninguna persona puede llegar aquí con intereses diferentes a la de cambiar el país, que si somos gobierno no nos pidan puestos, ni favores, aquí necesitamos compromiso de verdad”, sostuvo.

