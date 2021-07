Después de dos semanas, volvió la energía eléctrica al departamento de Arauca

Habitantes de Arauca, que cumplen 10 días sin energía, denuncian pérdidas económicas y la falta de alimentos. Imagen de referencia.

Después de dos semanas sin energía eléctrica, los habitantes del departamento de Arauca volvieron a tener activo el servicio. Primero, el viernes 16 de julio, la luz volvió en los municipios de Arauca, Arauquita y Cravo Norte; y este domingo, 18 de julio, se restableció la red en Saravena, Fortul, Tame y Puerto Rondón.

Según información oficial, el restablecimiento del servicio fue gracias a trabajos realizados por el Grupo ISA y Enelar, la empresa encargada de proporcionar la energía eléctrica a nivel local. La primera entidad intervino el Sistema de Transmisión Nacional y seguidamente, Enelar tuvo que “realizar maniobras de adecuación y reconfiguración del Sistema de Transmisión Local”.

Explican que el daño principal estaba en la línea Toledo - Samoré, que logró arreglarse entre el jueves y el viernes, sin embargo, luego se registró falla en el interruptor 230 kilovatios de la subestación Banadía, propiedad de ISA. Por eso, la luz llegó primero solo a tres municipios y luego se necesitaron más trabajos para normalizar el fluido en el resto del departamento.

“Tan pronto ISA anunció que superó la falla en Banadía, inmediatamente nuestro personal operativo inició maniobras de adecuación y configuración que permitieron a las 6:05 p.m. normalizar a Saravena y Fortul, mientras Tame y Puerto Rondón continuaban con energía de Termocapacho, debido a que ISA aún presentaba inconvenientes en un interruptor 115 kV en Banadia, razón por la que se normalizaron hasta las 9:08 p.m. del sábado”, explicó Dumar Quintero, gerente de Enelar.

Enelar asegura que, a pesar de los problemas que generó esta situación, se puede rescatar que la falta del servicio sirvió para fortalecer los planes de contingencia de la empresa y para solicitar al Gobierno nacional la aceleración del Plan de Expansión 2016 - 2030. Hay que recordar que esta iniciativa contempla la construcción de una segunda línea de interconexión para Arauca, a 230 kV, desde Casanare.

Para los habitantes de Arauca es un alivio que se haya superado esta crisis porque estaban sin luz desde el 4 de julio,y desde ese entonces no hay alimentos frescos en el departamento, los estudiantes no han podido acceder a sus clases virtuales y la inseguridad ha aumentado durante las noches.

Durante este tiempo algunos sectores de algunos de los siete municipios de Arauca tenían luz por máximo cuatro horas, gracias a plantas de energía y compañías petroleras que operan en el departamento. En ese corto tiempo la personas aprovechaban para cargar sus celulares y encender sus neveras para tratar de conservar los alimentos, pero eso no era suficiente.

“Solo tenemos energía en un 18 por ciento, nos suministran energía cuatro horas que debemos aprovechar para cargar celulares, tener algo de ventilación, y para que la nevera logre conservar alimentos”, sostuvo un habitante de Arauca al diario El Heraldo.

Además, otros de los afectados agregaron que al no tener luz, tampoco tenían agua pues con el servicio de energía se hace el bombeo del líquido. También detallaron que empezaron a escasear los alimentos, pues los dueños de los negocios no estaban comprando víveres porque sin electricidad para prender las neveras la comida no se mantenía fresca.

A esta problemática, se le sumó que el departamento ha tenido que lidiar con daños causados por el invierno. En Arauca, las fuertes lluvias han generado deslizamientos de tierra e inundaciones que tienen a las personas incomunicadas. La vía de acceso a Norte de Santander y Santander que es clave para transportar alimentos, es la que más se ha visto afectada.

