Lina Tejeiro respondió a sus seguidores si se considera tóxica y si le gustan mayores

Lina Tejeiro despejó dudas sobre la posibilidad de que abra un OnlyFans. Foto: Instagram

La toxicidad es algo que se puede encontrar lamentablemente en todo tipo de relaciones, ya sean laborales, de amistad, familiares o románticas. Hay quienes son muy conscientes de que son tóxicos, otros se mienten a sí mismos y a los demás y también a algunos que ni se dan cuenta de que sus palabras o acciones son dañinas. Empero, también hay otras personas que, pese a que pudieron ser tóxicas en el pasado, con el tiempo lograron superarse y dejar de lado esta etapa.

De hecho, recientemente Lina Tejeiro respondió el interrogante de un usuario sobre este tema: “¿Te consideras una persona tóxica?” y, la respuesta de la actriz llanera fue: “No, no. Un ‘no’ rotundo. Ya no, entendí que uno siendo muy tóxico sufre uno y nadie más. No, soy libre de toxicidad”.

A su vez, también fue cuestionada respecto de si le atraen las personas mayores, pero su respuesta fue negativa. “No me gustan mayores, debe ser porque hasta el momento no ha llegado un hombre mayor que yo que me deslumbre, pero siempre me la llevo mucho mejor con gente de mi edad”.

Un poco de la vida sentimental de Lina Tejeiro:

A lo largo y ancho de la carrera de Tejeiro como figura pública se le han conocido algunas parejas sentimentales. Por ejemplo, durante su adolescencia salió con Carlos Torres, actor oriundo de Barranquilla. “Fueron cinco años en ‘Padres e hijos’ (...) ahí fueron mis primeros amores. Carlos Torres fue mi primer novio, mi primer amor, duramos como un año y alguito, y al tiempo ya conocí a Sebastián Vega”, expresó la actriz en 2019 durante una entrevista con The Juanpis Live Show.

Sebastián Vega también es actor, nacido en Bucaramanga. Empero, durante su relación con Tejeiro no le caía muy bien a su suegra, Vibiana Tejeiro, según lo reveló la propia exreina de belleza en medio de una interacción de Lina con sus seguidores en las redes sociales.

Aunque Torres y Vega tienen su respectiva popularidad por sus trabajos, uno de los noviazgos de Lina Tejeiro más cubiertos por la prensa fue el que sostuvo con Andy Rivera, reguetonero pereirano. La pareja duró cuatro años y se separó en 2018.

Posteriormente, la llaneara salió con Norman Capuozzo, empresario venezolano durante algunos meses del 2019.

Un poco de la carrera de Lina Tejeiro en la televisión:

Lina Tejeiro es una de las caras más conocidas de la actuación en la televisión nacional. Al igual que muchos otros actores del país, hizo parte del elenco de ‘Padres e hijos’ (2003), posteriormente trabajó en ‘Primera dama’ (2011), ‘Los graduados’ (2014), ‘La ley del corazón’ (2016) y la serie de Netflix, ‘Chichipatos’ (2020), entre otras.

En 2017 hizo parte del reality ‘Soldados 1.0’ y en 2019 estuvo como invitada en el también reality ‘Reto 4 Elementos Colombia’.

SEGUIR LEYENDO: