Con un empate entre Independiente Medellín y Águilas Doradas inició la Liga Betplay

ndependiente Medellín y Águilas Doradas empataron 1-1 en el primer partido de la Liga Betplay. Foto: Dimayor

En el arranque de la Liga II-2021, Independiente Medellín igualó 1-1 ante Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot, escenario que volvió a tener público en las graderías con un aforo controlado. Pese a iniciar ganando con tanto de Agustín Vuletich, el ‘poderoso’ no sostuvo la ventaja y el cuadro dorado lo igualó por medio de Sebastián Rodríguez.

Tras el pitazo inicial, el juego se tornó parejo, Medellín manejó la posesión del balón, pero careció de profundidad en último cuarto de cancha ante un Águilas ordenado en zona defensiva. Vladimir y Sebastián Hernández se mostraron en la mitad para conectarse con Vuletich, siendo el ‘9’ controlado.

Con la pelota en su dominio, Medellín probó por la vía de la media distancia ante el equilibrado sistema defensivo del rival. Sebastián Hernández se acercó con un potente remate a los 10′ y minutos después Arregui se desprendió y disparó potente pasando pegado al palo del golero Valencia.

Pasados los 30′, el duelo se volvió más dinámico, siendo el ‘poderoso’ nuevamente protagonista en esta oportunidad con una acción colectiva, que terminó con un centro de Díaz para la aparición solitaria de Vuletich, quien arrastrándose definió, pero su disparo no llevó dirección de arco.

Luego de esa acción, Águilas reaccionó, pasó la mitad de campo y trianguló ofensivamente para crear su primera oportunidad clara en el juego, siendo Salazar quien decidió sacar un zapatazo que se fue alto del horizontal defendido por el arquero Vásquez.

Para la etapa complementaria, DIM saltó más agresivo, copó campo contrario y rápidamente anotó el primer tanto del partido. Arregui descargó con Vladimir Hernández, quien enganchó y colocó un centro al segundo palo para la volada de Vuletich que definió ante la tibia respuesta del arquero Valencia. 1-0 a los 50′.

Pese al tanto conseguido, el ‘poderoso’ bajó su ritmo, cedió el balón al rival y el cuadro dorado equilibró el partido, buscando alternativas para igualarlo. A los 70′ Águilas lo empató gracias a la pelota detenida, tras un cobro de costado de Marrugo, que impactó con un cabezazo abajo Rodríguez, venciendo a Vásquez para el 1-1.

Sobre los últimos 15′, Medellín y Águilas intentaron ganarlo, siendo primero el ‘poderoso’ quien fabricó una acción peligrosa, luego de un potente remate de Gallego para la volada del guardameta Valencia, quien evitó la caída de su arco.

Por su parte, el cuadro dorado apostó a las transiciones rápidas en el cierre y encontró espacios en una salida en velocidad con Agudelo, quien avanzó y disparó para la respuesta con un manotazo de Vásquez.

Al final no se hicieron daño e igualaron a 1 en el estadio Atanasio Girardot.





Con clásicos y duelos de grandes se jugará la segunda fecha de la Liga BetPlay Femenina 2021





La segunda fecha arrancó este viernes con la victoria de Real Santander sobre Atlético Bucaramanga, que se selló con un marcador final de 3-1. Después del duelo santandereano, Deportivo Cali y América jugaron el clásico vallecaucano en el Monumental de Palmaseca, en un partido que se llevó el cuadro azucarero con tanto de María Camila Reyes al minuto 40.

Mientras tanto, el sábado 17 de julio los dos tradicionales equipos bogotanos estarán en la lucha por sumar de a tres y avanzar en la tabla de posiciones del grupo A, que tan solo tiene cinco clubes.

Aunque pesa la ausencia de Atlético Huila, único club colombiano campeón de Copa Libertadores Femenina, de entrada la distribución de los grupos hace previsible pensar que los dos clasificados del grupo A serán Millonarios e Independiente Santa Fe. Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto y Cortuluá tampoco optaron por inscribirse en el campeonato.

Mientras tanto, el B será una especie de ‘grupo de la muerte’ que tendrá equipos con nombres de futbolistas promesa que han representado a la selección Colombia en repetidas ocasiones en torneos internacionales.

La programación no se detiene el domingo, pues durante el cierre de la fecha se llevará a cabo el clásico paisa entre Deportivo Independiente Medellín (DIM) vs. Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, disponible después de haber albergado el juego DIM vs. Rionegro Águilas que terminó 1-1 por la Liga BetPlay II 2021 masculina.





