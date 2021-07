Carlos Antonio Vélez respalda a Nacional en pleito con Cortuluá: “Se está cometiendo un pecado muy grande por parte de la Dimayor”

El periodista Carlos Antonio Vélez. Foto cortesía de Futbolred.

El periodista de RCN y Win Sports, Carlos Antonio Vélez, aprovechó su espacio radial en Planeta Fútbol de Antena 2 para referirse al pleito que actualmente tienen Atlético Nacional y Cortuluá por el traspaso de Fernando Uribe. Esta disputa llevó a que se le prohibiera al equipo antioqueño a inscribir jugadores para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2021.

En su primera intervención sobre el caso, aseguró que Nacional está siendo afectado y que en Colombia no se le ayuda a los equipos que invierten, “Sigo sin entender la postura de la Dimayor en el caso Atlético Nacional. Yo creo que se está cometiendo un pecado muy grande de leso autoritarismo por parte de la Dimayor que en vez de respaldar a los equipos que invierten y contratan jugadores y dan el estatus que queremos. En vez de ayudarlos, quiere llevarlos al abismo”.

El periodista también se refirió a la intención de llevar el caso a la justicia ordinaria, lo que calificó como un error, “El tribunal deportivo es el TAS. Si el TAS toma una decisión hay que acogerse al TAS , el fútbol colombiano no puede orientar una decisión deportiva a un tribunal de justicia ordinaria que entre otras cosas no ha prohibido la inscripción de jugadores”.

Por último, Carlos Antonio Vélez instó a Millonarios para que revele el contrato que en aquel momento vinculó al delantero con el equipo bogotano, “¿Por qué Millonarios no presenta el contrato y las pruebas de que compró o no al jugador si fue así la Dimayor debe tener pruebas. Si no, cómo vas a sustentar que evidentemente hay que pagar una comisión. Millonarios tiene el secreto”.

LAS DURAS DECLARACIONES ENTRE NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ E IGNACIO MARTÁN

Ignacio Martán, presidente de Cortuluá habló en el programa vallecaucano Zona Libre de Humo sobre el pleito legal que actualmente tiene su equipo con Atlético Nacional. El dirigente aseguró que Nestor Humberto Martínez desconoce del régimen deportivo por lo que está asesorando mal al equipo ‘verdolaga’.

Sobre Néstor Humberto Martínez, Ignacio Martán aseguró que el exfiscal está buscando llevar el caso a la justicia ordinaria y ellos no van a “caer en ese juego”.

“El volvió una nada a los magistrados, a la comisión del estatuto de Dimayor, y a la misma Dimayor. Hay un desconocimiento del régimen deportivo”, dijo.

El presidente del Cortuluá, que jugará la próxima temporada en la segunda división del fútbol colombiano, dijo que en caso de que se le autorice a Atlético Nacional inscribir jugadores, él se dirigirá a la FIFA para pedir la desafiliación del equipo antioqueño. También dijo que se reunió con los presidentes de otros clubes de la Dimayor para solicitar una sanción al presidente de Nacional.

El abogado de Atlético Nacional es el exfiscal Nestor Humberto Martínez el representante del club verdolaga habló con RCN Radio y dio sus impresiones sobre el caso, dando entender que Cortuluá no ganará y no se pagarán los cinco millones de dólares que tienen obstaculizado el ecosistema económico y deportivo de Nacional:

“ Esto es oprobioso y no admite ninguna justificación… Debería dar lugar a repensarse por todas las autoridades. Si existiera un proceso ejecutivo, separado de las instancias deportivas tendríamos la oportunidad de defendernos, demostrar que esa deuda no existe y ganaríamos ampliamente ”

Además, aseguró que en los planes aún no está darle dinero al equipo vallecaucano, “En un lenguaje muy coloquial, estaríamos dando pie a que se haga un ‘tumbis’ a través de los mecanismos disciplinarios de la Dimayor o de la federación ante una plata que no se debe. Mientras un juez no condene a Nacional, Cortuluá no verá ni una moneda de centavo, pase lo que pase ”.

SIGA LEYENDO