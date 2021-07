Presidente de Cortuluá le responde a Néstor Humberto Martínez: “No conoce nada de la parte deportiva”

Ignacio Martán, presidente de Cortuluá habló en el programa vallecaucano Zona Libre de Humo sobre el pleito legal que actualmente tiene su equipo con Atlético Nacional. El dirigente aseguró que Nestor Humberto Martínez desconoce del régimen deportivo por lo que está asesorando mal al equipo ‘verdolaga.

“Nosotros le ganamos en franca lid a un grande, con altura y respeto, pero luego de ese fallo del tribunal suizo se ha perdido todo el respeto”, dijo Martán sobre como se ha manejado el problema derivado por el traspaso de Fernando Uribe. Además, manifestó que tanto a él como a su presidente ejecutivo los han amenazado y que estas amenazas ya fueron presentadas ante la Fiscalía.

Sobre Néstor Humberto Martínez, Ignacio Martán aseguró que el exfiscal está buscando llevar el caso a la justicia ordinaria y ellos no van a “caer en ese juego”.

”El volvió una nada a los magistrados, a la comisión del estatuto de Dimayor, y a la misma Dimayor. Hay un desconocimiento del régimen deportivo”.

Por último, el presidente del Cortuluá, que jugará la próxima temporada en la segunda división del fútbol colombiano, dijo que en caso de que se le autorice a Atlético Nacional inscribir jugadores, él se dirigirá a la FIFA para pedir la desafiliación del equipo antioqueño. También dijo que se reunió con los presidentes de otros clubes de la Dimayor para solicitar una sanción al presidente de Nacional.

“Mientras un juez no condene a Nacional, Cortuluá no verá ni una moneda de centavo, pase lo que pase”: Néstor Humberto Martínez

Continúa la polémica por el problema de inscripción de nuevos jugadores de Atlético Nacional para la Liga BetPlay II 2021 y la multa de cinco millones de dólares que le adeuda a Cortuluá por el traspaso irregular de Fernando Uribe a Millonarios.

En ese te caso, hasta el exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez está involucrando y hará las veces de apoderado del club verde paisa para evitar a toda costa tener que pagarle los cinco millones de dólares a Cortuluá, tal como lo sentenció el Tribunal Federal Suizo que en su fallo.

Con respecto a esa deuda, Cortuluá ya recibió 150.000 dólares por sentencia del El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), pero por orden de la Federación Colombiana de Fútbol, adscrita a la Fifa, se ordenó que se desembolsara el monto para que la escuadra paisa pudiera utilizar a sus nuevas contrataciones: Dorlán Pabón, Felipe Aguilar y Yeison Guzmán, Ruyeri Blanco, Nelson Daniel Palacio, últimos dos que a todas estas, ya ejercieron acciones de tutela contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Dimayor.

Sobre el proceso que aún no ha pasado formalmente de la justicia deportiva suiza a la justicia ordinaria colombiana, Martínez Neira, abogado del caso y encargado de representar al club verdolaga habló con RCN Radio y dio sus impresiones sobre el caso, dando entender que Cortuluá no ganará y no se pagarán los cinco millones de dólares que tienen obstaculizado el ecosistema económico y deportivo de Nacional:

Esto es oprobioso y no admite ninguna justificación… Debería dar lugar a repensarse por todas las autoridades. Si existiera un proceso ejecutivo, separado de las instancias deportivas tendríamos la oportunidad de defendernos, demostrar que esa deuda no existe y ganaríamos ampliamente

En un lenguaje muy coloquial, estaríamos dando pie a que se haga un ‘tumbis’ a través de los mecanismos disciplinarios de la Dimayor o de la federación ante una plata que no se debe. Mientras un juez no condene a Nacional, Cortuluá no verá ni una moneda de centavo, pase lo que pase

Por otra parte, Martínez explicó la posición de Nacional ante la deuda que en este momento le impide inscribir futbolistas luego del polémico comunicado que la Dimayor y los clubes del fútbol profesional colombiano calificaron de desafiante, considerando el lenguaje utilizado por el presidente verdolaga, Emilio Gutiérrez.

Alegando la no garantía del derecho al trabajo y al debido proceso, las tutelas son un nuevo capítulo en la novela que tiene a Nacional sin debutar ante Envigado con sus nuevas figuras contratadas. El revuelo por esta polémica fue extendido hasta Fernando Jaramillo, quien se pronunció en la noche del 14 de julio en el programa El Alargue diciendo que Emilio Gutiérrez debe retractarse porque su lenguaje en el comunicado no fue el mejor:

Yo no sé cuál es el sentir de los presidentes, yo hablo por la Federación y la Dimayor. Ese lenguaje de ese comunicado no es el mejor definitivamente, hay varias imprecisiones y acusaciones a la Dimayor y a la federación que tendrán que aclarar porque las hicieron públicamente. Entonces hay unas instancias dentro de nuestro sistema también que seguramente las vamos a utilizar para que allí se tomen decisiones

Néstor Humberto manifestó que si el TAS le dio la razón a Nacional para que solo pagara 150.000 dólares, él no entiende por qué Cortuluá acudió al Tribunal Federal Suizo, donde se ratificó lo dicho por la Federación Colombiana de Fútbol. Evidentemente hay pretensiones económicas por parte de los clubes involucrados, pero serán los órganos judiciales quienes decidan bajo qué términos resolver el fallo y las tutelas que comenzaron en Medellín esta semana.

