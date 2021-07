Adiós a unas guerreras, Alpha y Omega ya tienen sus representantes femeninas para la final del Desafío ‘The Box’

Tomada de Canal Caracol en vivo

La noche del viernes 16 de julio el Desafío ‘The Box’ inició formalmente la última etapa de competencias en la que los participantes escogieron a cuál de sus equipos querían representar hasta el final. En la reunión de los desafiantes en la sala de la nueva casa, un gesto de parte de Olímpico llamó la atención de los televidentes: decidió entregarle a Paola una suma de dinero por su última capitanía.

" Vivir esta experiencia es lo máximo pero es de aguante, de mucha fuerza física pero más mental, quiero aprovechar para entregarle algo a Paola que es de la capitanía que se lo prometí, quiero hacerle entrega de lo mismo que le entregué a los compañeros que estuvieron conmigo desde el principio, ellos fueron base para mi para seguir escalando”, fueron las palabras de Olímpico para Paola.

Además, la superhumana agregó, " no esperé que me los diera porque yo salí de Alpha de un momento a otro, independientemente que yo me haya ido y darme es algo especial, no tanto por la plata sino por el gesto que tuvo que siento que también me hizo sentir que formo parte de la familia”.

Previo a la competencia de semifinal del Desafío ‘The Box’, Daniella Álvarez llegó a mostrar un homenaje a las mujeres mediante un video que recordaba sus pasos desde el inicio de la competencia hasta el punto al que han llegado.

La primera en reaccionar después del video fue Madrid. “Me llena de mucha emoción y como lo digo me siento súper orgullosa de mí, muy orgullosa, jamás en mi vida pensé que iba a hacer tanto. Alguna vez en mi vida sufrí de depresión y empieza uno a no confiar en uno y en las capacidades que uno tiene”.

Le siguió Meli, integrante de Gama en el principio de la competencia. “Feliz de saber hasta donde he llegado porque me reté como mujer, jamás pensé llegar a donde estoy, el momento más difícil para mí fue perder la capitanía y me sentí súper mal, fracasada y dejé de creer en mí, pero salí de eso y en las últimas pruebas reviví”.

Tomada de Canal Caracol en vivo

Por su parte, Paola recordó cómo fue su ingreso a la nación de superhumanos. “Al principio cuando yo me vine para el desafío mis papás tenían covid y eso me afectó mucho, pasar tiempo acá sin saber de ellos jugó mucho con mi mente y decidí irme por eso, cuando regreso ya vuelvo con otra actitud y ellos me ayudaron a sobresalir un poco más en la parte deportiva”.

“En este punto me siento muy orgullosa hasta donde he llegado, llegué con muchos miedos, cuando me tuve que separar con Andrea (hermana) fue la parte más difícil y vivir esto sola y darme cuenta que si puedo y cuando uno se propone algo con mente y corazón puede lograr muchas cosas”, fueron las palabras de Sonia al recordar su ingreso.

La competencia de semifinal se realizó en dos boxes, que por primera vez en la historia de la competencia se unieron, escenario en el que solamente dos mujeres aseguraron el cupo para la gran final.

En la prueba las desafiantes iniciaron escalando unos cubos gigantes desde donde tuvieron que lanzarse a la piscina ayudadas por una cuerda, en medio del agua debieron girar unas poleas para encontrar una llave que abría un candado y liberar la escalera que llevaron hasta el box amarillo, allí la utilizaron para escalar a un puente tibetano que las condujo hasta un tronco donde debieron descender a una reja.

Superada esta fase de la prueba, se encontraron con otros cubos gigantes en acero que transportaron por la pista de lodo característica del box amarillo para luego alcanzar un rache. Más adelante, pasaron una malla de arrastre bajo que al salir debieron utilizar el rache para abrir un baúl que contenía unas bolsas de arena con las cuales tumbaron una torre de cubos, llevarlos al final de la pista pasando una serie de obstáculos y armar de nuevo la torre. Una vez armada tocaban la campana y emprendían el regreso al box azul, sorteando los mismos obstáculos.

La competencia estuvo bastante reñida, Paola, representante de Alpha y Madridm integrante del equipo Omega, siempre estuvieron a la cabeza y Meli, quien escogió llevar en su pecho a Gama y Sonia, de Beta, no lograron estar a la altura de las integrantes quedando en el último lugar.

Así, Paola y Madrid se convirtieron en las finalistas y se enfrentaran en la competencia que definirá quién es la nueva superhumana.

“Yo sé que están súper orgullosos de mí, porque cuando decidí venir al desafío les decía que no podía, me daba miedo hablar frente a las cámaras, ver a tanta gente, las pruebas y sé que están muy orgullosos a donde llegué, lo que hice, lo que aprendí, el desafío me deja muchísimas enseñanzas”, afimó Sonia.

Por su parte, Meli se despidió con la emoción de que su hijo se siente orgulloso de ella. “Debe estar súper contento al igual que toda mi familia, al llegar hasta este punto me hace más que victoriosa, como mujer me siento empoderada, valiente, segura y vencí muchos miedos, fue la mejor experiencia de mi vida”.

