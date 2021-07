“Lo del abogado de Matías Pisano es un acto de mala fe”: presidente de América de Cali

Hay preocupación e indignación en América de Cali por una sanción de la Conmebol que le impide inscribir futbolistas para los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021.

Juan Carlos Osorio quedó frustrado tras la derrota 0-1 en Pereira contra Athletico Paranaense en Pereira el pasado martes 13 de julio porque no pudo usar a los jugadores que tenía planeado por cuenta de una aparente falla administrativa en un supuesto pago pendiente al futbolista argentino Matías Pisano, que estuvo en el club escarlata del 10 de 19 julio de 2019 al 10 de marzo de 2020.

En entrevista con el programa de debate ESPN F90, Mauricio Romero, presidente de América de Cali, habló con el periodista Francisco Vélez para aclarar y enfatizar la situación que tiene sancionado al club, lo que trajo graves perjuicios tanto económico como deportivamente.

Romero dijo que tras la salida de Pisano, él y su abogado decidieron demandar a América y posteriormente, la Fifa notificó al club de que debía pagarle al jugador un “excedente de un dinero que le habían entregado”.

Eventualmente, el jugador demandó argumentando que la cantidad de dinero depositado no era el pactado en un principio dentro de la demanda de Fifa. América insistió en que sí era el monto adecuado, pero al momento de inscribir jugadores para los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, el TMS (Transfer Matching System), sistema dispuesto para el registro de futbolistas, les falló arrojándoles la restricción para colocar a sus incorporaciones contra Paranaense.

Después, América volvió a pagar el monto adeudado en la cuenta bancaria que tenía Pisano en Colombia, pero la Conmebol y la Fifa en particular no levantaron el impedimento, pues ni el jugador ni su abogado han confirmado la recepción del monto adecuado.

Ante el doble pago registrado por América de Cali, el club vallecaucano rechazó que el abogado del futbolista no haya enviado a tiempo el paz y salvo para poder inscribir jugadores en la Copa Sudamericana. El dirigente señaló que cuando empezó el proceso de inscripción de jugadores en la Copa Sudamericana todavía no se había llegado a un acuerdo con Pisano por el dinero que ya se había consignado y en ese momento volvieron a pagar la demanda que determinó la Fifa.

Teniendo en cuenta que después de la segunda transferencia de dinero ni Pisano ni su defensa hicieron la respectiva notificación de la recepción monetaria ante la Fifa y el plazo de inscripción se venció, América quedó gravemente debilitado en cuanto a nombres.

Lo delicado en materia deportiva es que el estratega Juan Carlos Osorio se enteró del impedimento para inscribir futbolistas un día antes del juego contra los brasileños, por lo que se vio obligado a modificar sus planes prácticamente a último minuto.

Según Romero, los directivos hicieron todo el procedimiento de manera correcta, pero no contaban con la mala fe del argentino ni de su defensa.

El proceso de Fifa indica es que el acreedor tiene que enviar un soporte que el dinero ingresó a su cuenta. Pero el abogado dijo que no lo iba a hacer hasta que América no saliera públicamente a decir que sí existía la deuda, cosa que no estábamos dispuesto a hacer. Vamos a presentar una contrademanda frente a este hecho que consideramos que es injusto, es un acto de mala fe, aunque lo envió ayer en la madrugada