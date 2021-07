Entre el 70 y 85 % de hospitalizados tuvo la posibilidad de vacunarse y no lo hizo: MinSalud

Hasta el momento, el porcentaje de aplicación de primeras dosis en población de 80 años y más, supera el 90 %; en los de 75 a 79 años, supera el 80 %. Foto Colprensa.

Luis Alexander Moscoso Osorio, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, hizo este viernes un llamado especial a las personas que hacen parte de las etapas abiertas de vacunación y aún no han decidido vacunarse, a revisar, analizar las cifras y tomar esta decisión de vida.

Advirtió que, “todavía tenemos un número muy grande de personas de estos grupos sin vacunar y, triste y dolorosamente, cuando revisamos las cifras, los pacientes hospitalizados en las Unidades de Cuidados Intensivos y los que han perdido la vida, encontramos entre el 70 y 85 % de personas tuvieron la opción de recibir su vacuna en su momento y no lo hicieron”.

“Recordemos que, a mayor edad, mayor riesgo de complicación y muerte. Las personas entre más edad tengan y más comorbilidades presenten, su riesgo en salud y de presentar efectos adversos, complicaciones con el covid-19 y desenlaces negativos, son muy altos”, agregó.

El funcionario celebró el dinamismo con el que se adelanta la vacunación en todo el país, alcanzando la aplicación de entre 350 y 400 mil dosis diarias, con lo que se posibilita la apertura rápida de nuevas etapas y grupos poblacionales, como en este momento que recién se abrió la vacunación para la población de 35 a 39 años.

Sin embargo, reiteró el llamado a quienes, teniendo la posibilidad, no han accedido a su inmunización. “No debemos olvidar que, si bien tenemos coberturas importantes en personas de los grupos de edad mayores y en personas con comorbilidades, todavía nos faltan muchas personas de estos grupos.

No es tiempo de no vacunarnos, por favor, si usted tiene más de 50, más de 60, 70 u 80 años, salga y vacúnese, si usted aún no se ha vacunado corre el riesgo de contraer la enfermedad y a mayor edad, mayor posibilidad de presentar eventos severos”, instó el funcionario.

Hasta el momento, el porcentaje de aplicación de primeras dosis en población de 80 años y más, supera el 90 %; en los de 75 a 79 años, supera el 80 %; en los de 70 a 74 años supera el 79 %; en los de 65 a 69 años supera el 75 %; en los de 60 a 64 años supera el 70 %, en los de 50 a 59 años el 60 %; en los de 50 a 54 años supera el 52 % y en los de 45 a 49 años supera el 23 %.

“No hay excusa, vacunémonos, con esto vamos a disminuir los índices de contagio y circulación del virus, vamos a disminuir la presión en el sistema de salud con la no utilización de las UCI y vamos a evitar la pérdida de vidas”, concluyó Moscoso Osorio.

Seguir buscando población vulnerable, prioridad del Plan de Vacunación

Al liderar el Puesto de Mando Unificado (PMU) 93 desde Barranquilla, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, revisó el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19 en el país, con el que hasta el 15 de julio se han aplicado 22.942.717 dosis de vacunas.

Entre lo planteado, el ministro destacó que entre el 23, 24 y 25 de julio las entidades territoriales deberán promover una gran campaña masiva de vacunación enfocada en la inmunización de las mujeres gestantes con las vacunas de Pfizer, alrededor de 340 mil dosis, que llegarán durante la próxima semana.

“Con esas vacunas vamos a tener que hacer el esfuerzo grande por vacunar a las señoras embarazadas. El objetivo es que el próximo fin de semana, que es el del 23, 24 y 25 de julio, vamos a hacer una vacunatón de mujeres gestantes”, manifestó Ruiz Gómez.

Por su lado, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del ministerio, explicó que las mujeres gestantes deberán tener un certificado de recomendación del médico - puede ser el médico general - recomendando la vacunación contra el covid-19. Este certificado debe presentarte el día que la gestante vaya a recibir su vacuna.

Al respecto, el director de Epidemiología y Demografía, Julián Fernández Niño, manifestó que, “hay una recomendación del Invima que obedece a la prudencia del concepto técnico, pero la evidencia es clarísima de que cualquier potencial riesgo es insignificante frente a los beneficios de la vacunación contra covid-19”.

En el mismo sentido, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, señaló que esta también es una oportunidad para cubrir segundas dosis de adultos de 50 años y más que aún no reciben su esquema completo y de los niños entre 12 y 17 años con comorbilidades.

