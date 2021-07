Mateo Carvajal confesó lo que siente por Melina Ramírez, la madre de su hijo

Melina Ramírez y Mateo Carvajal

A finales de diciembre de 2019 la presentadora caleña Melina Ramírez, y el influenciador y ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017’, Mateo Carvajal, anunciaron la ruptura de su relación sentimental luego de un poco más de dos años de estar juntos y un hijo de por medio llamado Salvador, nacido en julio del mismo año.

Desde entonces, la expareja ha demostrado que las cosas acabaron en buenos términos y hacen todo lo posible para hacer un gran trabajo como padres en cuanto a la crianza de su pequeño hijo.

En esta ocasión, Carvajal decidió activar la casilla de ‘preguntas y respuestas’ e interactuar un rato con sus seguidores para aclarar dudas sobre su vida personal. Como siempre, algunos usuarios no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre Melina.

“¿Aún te importa Meli?”, preguntó un seguidor, a lo que el deportista decidió responder de la forma más sincera y correcta.

“No, pero por ser la mamá de Salvador espero que sea feliz. Si ella lo está. Mi hijo lo está”, expresó el exparticipante del Desafío. Por su respuesta, pareciera que se refiere a la relación actual que lleva su expareja con el actor Juan Manuel Mendoza desde hace varios meses.

Hace algunos meses, Mateo se había referido a cómo era la crianza de Salvador junto a Melina a pesar de su ruptura amorosa.

“Los dos aprendemos cosas nuevas todos los días y siempre estamos pensando en función del bienestar de Salvador, en qué puede ser lo mejor para él. Nos escuchamos, las cosas las tratamos de conciliar siempre y ahí va ese proceso”, respondió mateo.

Mateo y Melina se conocieron en el ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017’ cuando él era participante y ella era una de las presentadoras. Poco después iniciaron su noviazgo y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares de la farándula nacional.

Incluso, tenían un canal en conjunto en YouTube llamado ‘Melina y Mateo conectados’ y hasta se tatuaron sus nombres. La presentadora se tatúo ‘Mate’, mientras que su entonces novio se tatuó la palabra ‘Meli’. Sin embargo, tras la ruptura ambos modificaron sus tatuajes.

Aunque Melina goza de una estable relación amorosa, Carvajal se ha mantenido soltero, pero ha resaltado que en un futuro le gustaría convertirse en padre nuevamente.

“Este cuento de ser papá a mí me encanta y es lo mejor que me ha pasado en la vida. En estos momentos no porque quiero centrar toda mi energía y atención en Salvador, en mi hijo, pero más adelante, ¿Por qué no?”, confesó hace unas semanas.

De hecho, a través de sus redes sociales ha demostrado ser un papá muy pendiente y divertido, que disfruta de pasar tiempo con su hijo y publicar fotos y videos que dan cuenta de los momentos que pasan juntos. Del mismo modo, Melina Ramírez también es fan de publicar fotografías de los mejores instantes que pasa al lado de Salvador.

