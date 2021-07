“Solo te estaba saludando”: Beto Coral denuncia que Andrés Escobar lo estaría amenazando

Con unos pantallazos el activista político ‘Beto’ Coral denunció este miércoles que Andrés Escobar, el hombre que fue capturado en cámara disparando en el sur de Cali con lo que parece un arma traumática, lo estaría intimidando. El colombiano residente en Estados Unidos indicó que el caleño le envió un video en el que se ve con su familia con el mensaje “saludos, mi bro”.

Apenas recibió los videos por parte de la cuenta de Instagram ‘Todossomoscali_”, la cual ya no está disponible, Coral publicó en su cuenta de Twitter: “El señor Andrés Escobar, acaba de enviarme un video desde su cuenta de Instagram donde me están grabando con mi familia en un parque de Nueva York, con el mensaje ‘solo te estaba saludando’ ¿Cómo interpretan esto?”, preguntó a sus seguidores compartiendo los pantallazos.

En uno de los videos compartidos por Escobar se ve cómo Coral va en un carro pedal con quien sería su hija, a lo que el activista le responde:

“no me intimida, sicario, ¿sabes qué es lo peor? que el hpta que me grabó, (por qué vos ni visa tenes [sic]) me tiene un miedo el hpta”. y continuó diciendo que esa fue la razón por la que no fue capaz de decirle nada en la cara. “por qué son unos cagaos de mierda. Se los tengo adentro y lo seguirán teniendo adentro”, concluyó.

Ante esto, Escobar le preguntó que por qué “tan arisco” y afirmó que solo lo estaba saludando, “siempre a la defensiva”, le comentó el caleño quien tiene abierto un proceso disciplinar en la Fiscalía para indicar si cometió en un delito el pasado 28 de mayo en el barrio Ciudad Jardín, al sur de Cali.

En los comentarios de la denuncia de Coral, las personas apoyan la idea de denunciar la intimidación y califican a Escobar de todo tipo de delitos. La disputa entre los dos viene desde que Coral subió un video denunciando y calificando al caleño como “paramilitar”, lo que desató las críticas en redes sociales ese día.

A pesar de que Coral dice que Andrés no tiene Visa, se conoció que el empresario salió de vacaciones. En su cuenta de Instagram compartió a finales de junio fotografías desde una playa. En uno de los post escribió: “Agradecer por lo aprendido”.

Las críticas por supuesto no esperaron. En Twitter una usuaria comentó: “OIGAN, ¿Se acuerdan del que salió a disparar en Cali? Bueno, aquí están sus historias de Instagram en yate de vacaciones. Felicidades, estado colombiano”.

En entrevista con Semana, el caleño agregó que si él y otras personas del lugar hubiesen tomado acción y “se hubieran tomado el CAI se habría generado un empoderamiento que ya de ahí para allá hubieran ido por toda la zona comercial donde había muchos locales vulnerables”..

Al hablar del arma que portaba el día de los hechos, Escobar le indicó al medio que se trata de una traumática, no letal, pues aseguró que su objetivo no era hacerle daño a alguien, sino que buscaba neutralizar la situación.

De igual manera, respondió que efectivamente el arma es suya y que la tenía porque ha practicado de forma deportiva en el polígono y que también era una manera de defenderse en casos de inseguridad.

“La tenía conmigo porque digamos que se ha generado una situación de inseguridad sin precedentes en Colombia y en especial en Cali, que ha sido el epicentro de toda esta problemática. Es para salvaguardar mi integridad física y la de mi familia”, explicó el empresario.

Luego de ser tendencia en redes sociales, reveló que había sido víctima de amenazas y señalado de ser paramilitar y asesino, por lo que insistió en pedir disculpas.

