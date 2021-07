Mamá de Lina Tejeiro le responde a usuario que le dijo “ridícula” por querer parecerse a su hija

Vibiana Tejeiro, madre de la actriz Lina Tejeiro, respondió a seguidores que la acusaron de quererse parecer a su hija. Foto: Instagram

Lina Tejeiro, actriz colombiana, se destaca por sus personificaciones en la pantalla chica y en Netflix, la principal plataforma de streaming en el mundo. Sin embargo, sin dedicarse a ser influencer, la oriunda de Villavicencio cuenta con una amplia cantidad de seguidores en la red social Instagram. Con sus peculiares historias y demás ocurrencias, la mujer alcanzó los 8,1 millones de personas acompañándola en la plataforma.

Junto a ella, es usual encontrar a Vibiana Tejeiro, su madre, quien también ha acumulado una buena cantidad de seguidores en la red social. La mujer, que también es activa en las historias de la plataforma, tiene casi 200 mil fanáticos en su cuenta oficial. Por esto, tal como su hija, es objeto de elogios y de críticas.

Esta vez, la mujer publicó una foto usando un atuendo extravagante que despertó elogios en varios de sus seguidores. “Siempre estaremos hermosas, no dejes que nadie te haga creer lo contrario!”, expresó la mujer en la leyenda. Como resultado, recibió muchos comentarios halagando su apariencia y comentando sobre el elegante ‘outfit’.

Publicación Vibiana Tejeiro

Algunos comentaron sobre la moda y otros desearon que “los añitos” le llegaran como a la madre de la actriz. “Divina esta mujer, por eso Lina es tan bella”, comentó uno de los usuarios, exaltando la belleza de la madre y de su hija.

Sin embargo, otro usuario comentó sobre el parecido de Vibiana y Lina de forma ofensiva en dirección a la madre. Según la seguidora, la ahora influenciadora se esfuerza para parecerse a su hija de 29 años de edad.

“La verdad el papel de quererse parece a la hija si le queda muy ridículo”, escribió la mujer en la red social, lo que causó una reacción en Vibiana.

“Es el único mensaje con mala vibra. No entiendo para que me sigues y además no quiero y no necesito parecerme a nadie. Dios te bendiga”, respondió Vibiana en su cuenta oficial, comentario que ya cuenta con decenas de ‘me gusta’ por parte de sus fanáticos.

Publicación de Vibiana Tejeiro

Lina, su hija, tampoco es de las que deja de responderle a los ‘haters’ en sus redes sociales. En las últimas horas se viralizó la contestación que la artista le hizo a un cibernauta cuando este la llamó “gorda”.

Tejeiro compartió una foto dentro de un carro, en la que se ve con su esbelta figura y con ropa de ir al gimnasio, varios de sus fanáticos la halagaron y le dejaron cientos de reacciones aduciendo que se veía hermosa y con espléndidas curvas.

Sin embargo, hubo a quienes, al parecer, no les gustó la foto y le dejaron algunos comentarios negativos como “se me hace gorda”.

Lina no perdió oportunidad para responderle y le dejó un mensaje que se viralizó rápidamente en la red social: “¿Gorda? jajaja gorda es como quisieras tenerla”, dijo en todo jocoso la intérprete.

El comentario fue ampliamente viralizado en Twitter y varios cibernautas elogiaron a su artista favorita por defenderse de esa manera, haciendo alusión, presuntamente, al pene del hombre que la increpó de esa manera.

Sin embargo, hubo otros tuiteros que le dijeron a Lina que no entendió el comentario de doble sentido con el que el usuario de Twitter quería halagarla. Algunos de los mensajes que Tejeiro recibió en su publicación fueron: “cuando el chiste más ridículo del mundo le sale mal”, “Jajaja qué peinada”, “Jajajajaj lo mató”, “Ella es la reina del sarcasmo”, “Parcero, crema #4 para esa quemada de culo que le acaban de pegar”, expresaron los usuarios.

