Poeta colombiano busca apoyo para estudiar en la Escuela de Escritores de España

En redes sociales suelen surgir historias que en el momento menos pensado se vuelven virales y se roban la atención del público internauta. Tal y como sucedió con Jerónimo Villa, un joven antioqueño que en horas recientes llevó a cabo una campaña a través de redes sociales para cumplir sus sueños.

Resulta que este estudiante de actuación y poeta por naturaleza, fue uno de los beneficiarios escogidos para disfrutar de una maestría en la Escuela de Escritores de Madrid (España), luego de superar los filtros que esta prestigiosa institución dispuso para todos los escritores de Hispanoamérica que aplicaron.

“Es como si las cosas se me estuvieran dando o como si la vida me estuviera mostrando el camino (...) Un día me salió una publicidad para algo que parecía ser un curso, entonces yo me inscribí y me preparé para eso mismo, por lo que decía: ‘bueno, vamos a ver qué aprendemos de nuevo en y qué me van a enseñar’, cuando el primer día nos hacen una prueba teórica y una práctica. Yo no entendía nada”, explicó Jerónimo Villa a Infobae Colombia.