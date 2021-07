“Estoy listo para defender esta camiseta”: Andrés Felipe Román tras su alta médica volverá a jugar con Millonarios

Bogota. 25 de Mayo del 2019. En el estadio Nemesio Camacho El Campin, Millonarios F.C. enfrenta a Pasto, en el marco de los Cuadrangulares de la Liga Águila I-2019. En la foto: Andrés Felipe Román / (Colprensa/Sergio Acero).

Andrés Felipe Román, jugado de Millonarios, quien viajó a mediados de febrero a Argentina para que Boca Juniors le realizara exámenes médicos y así decidir si se realizaría una contratación con el jugador colombiano, ya se encuentra listo para volver a las canchas y portar la camiseta del cuadro embajador.

Por medio de un vídeo publicado en redes sociales del equipo, el futbolista confirmó que tiene el alta médico para seguir compitiendo. “Quiero agradecer a mi familia que en momentos difíciles estuvo siempre conmigo y mis compañeros, que desde afuera viéndolos, me mandaban la mejor energía y me deseaban lo mejor, además de los dirigentes que siempre estuvieron pendientes”.

Además, recordó que los hinchas de Millonarios siempre mostraron su apoyo. “Familia, estoy listo para defender esta camisa en todas las canchas. ¡Vamos por la estrella 16!”, finalizó.

Cabe recordar que de acuerdo con el dictamen médico que presentó Boca Juniors quebró las ilusiones de Román tanto para jugar en el equipo ‘xeneize’ como para seguir con su carrera deportiva. Según, el cuerpo médico del club argentino, el número 6 de Millonarios tenía un miocardiopatía hipertrófica. Enfermedad que limitaría el juego de Román y causa de no ser aceptado en este club.

Cuando Román volvió a Colombia y el cuerpo médico del equipo embajador realizó los mismos exámenes médicos se evidenció que el jugador bogotano no contaba con ninguna enfermedad o limitación cardiaca que no le permitiera volver a la cancha, pero hasta que no se defina el futuro del jugador no podrá estar en las chanchas con sus pares.

Estos exámenes médicos que se le practicaron a Román se llevaron a cabo en la Clínica Shaio, donde los especialistas afirmaron que: “El concepto de la Junta Médica de Especialistas informó que con los resultados de los exámenes no se puede concluir un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Complementó que “no se cumplen otros criterios imagenológicos igualmente característicos, además que el paciente no ha tenido síntomas cardiovasculares de ningún tipo durante su desempeño deportivo, así como tampoco tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ni de muerte súbita de causa no clara””, la conjetura que tomó fuerza en el caso del bogotano fue que el jugador tenía un “corazón de atleta”.

Luego de varias semanas de descanso, Andrés Felipe Román volvió a trabajos con Millonarios. Pero esto no se trata de un retorno a entrenamientos y trabajos a la par del resto de los demás jugadores del equipo embajador.

El lateral derecho se encontrará en supervisión médica y tendrá un proceso de desacondicionamiento controlado que será tratado por los especialistas de la institución azul. Dicho tratamiento durará el tiempo que se tarden en llegar los resultados que fueron enviados a Alemania, donde se sabrá finalmente si Román tiene miocardiopatía hipertrófica o no, diagnóstico con el que el cuerpo médico de Boca Juniors descartó la contratación del colombiano y que suscitó varias dudas y críticas a sus pares en el club colombiano.

Sin embargo, y siguiendo todos los protocolos del caso, se decidió enviar unos exámenes genéticos a Alemania, donde este país cuenta con toda la tecnología necesaria para establecer si Román tiene o no una miocardiopatía hipertrófica, y así definir el futuro de la carrera deportiva para el jugador.

