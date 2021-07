Críticas al árbitro colombiano Andrés Rojas por supuesto error en el partido Boca vs Santos

Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - First leg - Boca Juniors v Atletico Mineiro - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - July 13, 2021 Boca Juniors' Cristian Medina remonstrates with referee Andres Rojas Pool via REUTERS/Marcelo Endelli

El reinicio de la Copa Libertadores con el partido entre Boca Juniors vs Santos se vio marcado por el error arbitral del colombiano Andrés Rojas y el VAR Derlis López. Esto debido a que se anuló un gol al minuto 34, tras la recomendación del videoarbitraje por una supuesta falta de Noberto Briascos sobre Nathan Silva.

El analista arbitral José Borda dio su opinión al respecto en Twitter, “Al árbitro Andrés Rojas lo apretaron los jugadores de Mineiro en el juego contra Boca y lo obligaron a revisar y anular una acción de gol por supuesto empujón de Briasco sobre Silva. El juez colombiano y el VAR se equivocaron pues el contacto no da para falta”.

Otra de las cuentas de Twitter enfocadas en el análisis arbitral de los jueces colombiano es El VAR Central. Está hizo referencia a la difícil comunicación que hubo entre Andrés Rojas y Derlis López, encargado del VAR, y concordó con Borda diciendo que el gol estuvo mal anulado.

La crítica de los jugadores y entrenadores de Boca Juniors no se hicieron tardar. El primero en reaccionar fue el entrenador Miguel Ángel Russo quien se mostró molesto con la presión ejercida por Ignacio Fernández del equipo rival, “N o no se puede manejar las situaciones teniendo VAR. En definitiva, los árbitros no pueden pasar desapercibidos o dejarse llevar por estas situaciones. Tres veces le dijeron que saquen del medio y no le hicieron caso. Es algo muy grave que no debe pasar ni puede pasar. Que un jugador le maneje la situación y que lo obligue… ”.

El capitán del equipo ‘Xeneize’ se unió a las duras declaraciones y dijo, “ La verdad que fue una situación muy rara y nos vimos perjudicados. No pido que nos favorezcan, sino que simplemente que no nos perjudiquen ”.

Por qué fue mal anulado el gol del Pulpo González a instancias del VAR

Fue a los 34 minutos luego de una gran jugada de Marcelo Weigandt, que mandó el centro desde la derecha y en el área cabeceó el defensor Nathan Silva, que está delante de Norberto Briasco. El defensor brasileño saltó después de tomar contacto con la pelota y cayó al suelo. Luego el Pulpo capturó el rebote y marcó el tanto, que fue invalidado.

La incertidumbre duró más de cuatro minutos debido a que no funcionó bien el intercomunicador del VAR con el juez, que cuando logró recibir el aviso fue analizar lo ocurrido al monitor. Luego de ver varias veces la reiteración de la jugada en cámara lenta y desde varios ángulos, consideró que hubo falta de Briasco sobre Silva. S in embargo, la acción aplicada no es consecuencia para que la jugada le dé identidad para despejar.

Gol anulado a Boca vs Atlético Mineiro

El banco de Boca con Miguel Ángel Russo a la cabeza estalló en su enojo ante la decisión del árbitro. Llegaron los reclamos de lo jugadores del equipo azul y oro y entre ellos Marcos Rojo recibió la tarjeta amarilla por protesta.

